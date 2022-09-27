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【專訪】木星資產：美難軟着陸　投資宜保守

股市 11:18 2022/09/27

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Ariel Bezalel表示，投資者對中國市場信心經已受損，加上「清零」政策未有放鬆跡象，現時不是入場時機。

美國通脹居高不下，聯儲局連續3次加息75點子。木星資產管理固定收益投資經理Ariel Bezalel接受本報專訪時認為，美國將難以實現「軟着陸」，並指全球將由通脹轉至通縮，投資取態宜保守為上。

Bezalel表示，參考過往歷史，通脹一旦高於5%，實在難以達成軟着陸，更何況現時經濟增長已經放緩。他認為全球有三分之二的國家均陷入衰退，歐洲正面對能源危機，並已深陷衰退之中，中國則失去增長引擎，更要警惕經濟走弱風險。

憂全球將轉通縮　倡買長期國債

聯儲局今年大力加息累達300點子，導致美國2年期與10年期債息息差近40基點，倒掛幅度為2000年以來最大。Bezalel認為，債息倒掛情況只會持續下去，同時聯儲局正實行量化緊縮（Quantitative Tightening，簡稱QT），9月額度更是加倍進行，市場資金被急速抽乾，對資產價格保持審慎態度。

他又預計，直至明年年中，聯儲局才會開始減息。

聯儲局誓將通脹拉回2%的中性水平，Bezalel表明，此環境將導致通縮情況，目前最好的投資是國債，並偏好長年期的債券，其表現會更勝短年期國債，因市場已開始計入（price in）經濟放緩及通脹回落的預期，但相信風險資產將承受更大壓力。Bezalel的看法與「新債王」、DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克不謀而合。

已盡沽中國債 觀望內地政策

至於中國債市去年下半年至今，一直疲弱不堪。Bezalel表示中國內房債務問題是歷史大事，認為經此一事後，內地市民不再依賴房地產這資產級別，他指，即使中國推出不同政策去重新激活房地產市場，可是其刺激措施仍未足夠，甚至直言內地政府是明知問題癥結所在，但卻不願伸出援手。故此，市場信心已經受損，加上中國「清零」政策未有放鬆迹象，現時也不是入場的時機。

木星資產固定收益管理規模達122億英鎊（約1,074.7億港元），其中有8成由Bezalel管理。Bezalel表示，去年已趁早離場內房債，並盡沽手上的中國公司債，甚至在今年次季賣出手上的中國國債，而中國國債在未沽出前佔其管理組合的5.5%。「台海局勢為關注重點，早前市場低估了俄羅斯與烏克蘭的戰爭，誰知如今對全球造成巨大影響，因此，今次應要有備無患，持空倉並觀望事態發展，待中國釋出大力振興經濟的訊號及兩岸局勢降溫後，才決定再度進場」。

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