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【券商點睇】展望Q4存在不確定性 攜程成長看境外業務

股樓投資 12:01 2022/09/27

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天風證券指出，國內酒店近期表現回暖，國內航空相對更承壓。7 月國內酒店預訂量較2019年同期增長約20%， 8月仍超過2019年同期水平， 7至8月國內的本地酒店預訂量較2019年增長60%，9月恢復度有所下降。 而交通方面，中秋假期國內航空恢復度低於30%。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

基於國內主要受益於宅家游需求的增長，而國際方面，得益於價格提升和長途旅行增多，國際品牌在7 、8月進一步提升。該行認為第四季受疫情影響存在不確定性，仍長期看好攜程（09961）境外業務成長性及國內交叉銷售帶來的利潤提升。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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攜程早前公布第二季業績，公司淨營業收入40億元（人民幣，下同），按年下跌32%，經調整EBITDA為3.55億元。天風預估公司2022至2024 年收入為197億元、312億元和374億元、經調整歸母淨利潤13億元、33億元及62億元，當前市值對應2024年市盈率僅18倍，看好其復甦彈性，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

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撰文：林衛

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攜程集團－S（09961） 港股 市盈率 買入

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