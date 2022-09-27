斯諾登獲普京授予俄羅斯國籍 祈求保護家人私隱

美國中情局（CIA）前僱員斯諾登2013年踢爆美國監控民眾私隱，其後流亡俄羅斯。俄羅斯總統普京日前簽署命令，授予斯諾登俄羅斯公民身份。斯諾登隨後在社交平台上表示，希望保護家人私隱。斯諾登律師表示，他不會被俄羅斯徵召入伍。

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普京（Vladimir Putin）周一（26日）簽署命令，授予一共72名外國出生人士俄羅斯公民身份，當中包括現年39歲的斯諾登（Edward Snowden）。俄羅斯當局公布消息時，並未對斯諾登身份作出評論。

▲ 斯諾登公布近照，已和太太育有兩子

斯諾登隨後在Twitter上表示，經過與父母多年的離別，現時和太太並不想和兩個兒子分開。他同時亦指，經過近2年的等待及近10年的流亡，一點點的安定已有足夠影響力，希望未來家人能享有私隱，其他人亦一樣。

適逢普京5日前下令局部動員，徵召更多士兵投入烏克蘭戰事，外界關心斯諾登會否被徵召入伍。斯諾登律師Anatoly Kucherena接受俄羅斯新聞社（RIA）採訪時確認，鑒於斯諾登不曾服役於俄軍，所以不會被徵召。他同時透露，斯諾登太太Lindsay Mills 亦會獲得俄羅斯公民身份。

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美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，當局並未得悉斯諾登美國公民身份有變的消息，未知對方是否已經放棄。普賴斯同時強調，美國立場無變，認為斯諾登應該返回美國受審。

俄羅斯於2020年授予斯諾登永久居留權，斯諾登同年與太太誕下一子。而美國上訴法院亦在同年裁定，斯諾登揭秘行為違法。

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責任編輯：李俊儀