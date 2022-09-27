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【數據點睇】首8月工業企業利潤降2.1% 連續第二個月下滑

股樓投資 11:33 2022/09/27

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國家統計局周二（27日）公布，中國首8個月規模以上工業企業實現利潤總額5.53萬億元（人民幣，下同），按年下降2.1%。該指標是繼首7個月跌1.1%後，連續第二個月錄得下滑，反映企業生產經營成本較高，加上外部環境不穩定與不確定因素較多，工業企業利潤恢復的基礎並不牢固。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

期內，在41個工業大類行業中，16個行業利潤總額按年增長，25個行業下降。增長行業來自煤炭開採和洗選業，利潤總額增長1.12倍，石油和天然氣開採業增長1.11倍，電氣機械和器材製造業增長20.9%，化學原料和化學制品制造業增長5%。

【延伸閱讀】大行報告：大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份，請按【見下頁

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個別行業雖錄得利潤下降，惟經營情況已見改善。隨着產業鏈供應鏈進一步暢通，裝備製造業利潤增長明顯恢復，首8個月利潤下降2%，降幅較7個月收窄3.7個百分點。從8月份看，受支持汽車消費政策等因素推動，汽車製造業產銷進一步加快，利潤按年增長1.02倍，為一年來最高增速。其次，電力行業利潤改善明顯。8月電力行業利潤增長1.58倍，增速較上月加快111.8個百分點。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

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撰文：林衛

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經濟 中國 國家統計局 規模以上工業

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