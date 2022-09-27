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【第四季展望】信安：港股估值合理區間、內地清零籠罩市場　美國息口明年初見頂、下半年或減息

宏觀解讀 11:54 2022/09/27

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【第四季展望】信安：港股估值合理區間、內地清零籠罩市場　美國息口明年初見頂、下半年或減息

信安資產管理（亞洲）發表第四季投資展望，該行投資策略部主管陳曉蓉指出，高通脹、緊縮貨幣政策及經濟衰退繼續困擾資本市場，當中美國利率要到明年初才會見頂，金融狀況整體維持緊張，令股市有顯著回調風險，因此即使該行認為基本因素合理，但仍下調股票評級至輕微看淡。

在中港股市方面，陳曉蓉認為，內地經濟重啟的刺激作用衰退，疫情再升溫，都令經濟轉弱，但行業監管措施短期內未必再深化，或有助投資氣氛改善。該行認為，港股估值已進入合理區間，但內地「清零政策」的不確定性可能繼續籠罩市場，市場將留意中共20大結果和防疫政策方針能否放寬，予中港股市評級為「中性」。

美國息口明年見頂　此輪熊市跌幅未及以往深

美國息口和股市方面，陳曉蓉表示，美國通脹回落速度較預期慢，數據反映物價上升轉向由需求主導，影響較油價上升更為深遠。

因應勞動市場緊張，信安暫時認為，聯儲局短期有需要維持收緊政策，美國指標利率年底至少升至4.5厘，明年首季見頂、高見5厘，但隨經濟衰退風險升溫，聯儲局有機會明年下半年減息。

陳曉蓉稱，即使美國經濟較其他成熟市場穩健，但利率上行加上美元強勢，會不利美股表現，尤其是高利率下，美國明年上半年經濟衰退風險顯著升溫，所以同樣予「中性」評級。

她特別指出，跌市期間有機會短暫反彈，自去年底以來已至少有5次大大小小的反彈，包括6月中至8月中美股反彈最多17%，而5次「熊市反彈」平均有9%升幅。過去30年的幾次熊市都與美國經濟衰退有關，平均最高調整幅度達5成，今次熊市暫時最大跌幅約24%，考慮到目前風險，股市跌勢較大機會持續。

其他市場方面，信安予日本、整體亞洲中性看法，歐洲則維持輕微看淡。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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記者：宋佩恩

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