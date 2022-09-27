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【帶量採購】內地脊柱類醫療器械今開標、料降價四成　愛康醫療逆市升半成

股市 11:02 2022/09/27

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【帶量採購】內地脊柱類醫療器械今開標、料降價四成

國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量採購將在上海接受企業遞交申報材料並現場開標，擬中選結果預計下午誕生。根據國家醫保局消息，本次集中帶量採購產品為骨科脊柱類醫用耗材，涉及約120萬套耗材。

醫療器械股逆市上升，愛康醫療 （01789） 升6.6%，微創 （00853） 升0.4%，春立醫療 （01858） 升0.2%。

本次集採根據手術類型、手術部位、入路方式等組件產品系統進行採購，集採包括頸椎前路釘板固定融合系統、頸椎後路釘棒固定係統等14個產品系統類別，29個競價單元，872套系統，全國6426家醫療機構填報採購需求120.8萬套，涉及產品共涉及173家申報企業。

據內媒引述現場參與集採企業指，相關產品申報價格能將降價幅度控制在40%範圍內，中標的可能性就會很高。這也意味著，與冠脈、人工關節集採相比，此次脊柱集採更為溫和。

本次集採中，在椎體成形系統（PVP）的競標中，有不少企業報出了接近800元的低價，該價格相比2000元的限價，降價60%。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：姚卓然

醫療機構 手術 採購 上海 春立醫療（01858） 愛康醫療（01789）

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