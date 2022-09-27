【烏克蘭戰爭】俄認動員令有錯誤 未決定是否封關

俄羅斯總統普京早前下達局部動員令，徵召更多士兵加入對烏克蘭的戰事，惟惹來國內強烈反彈。克里姆林宮發言人佩斯科夫承認，徵召士兵過程有錯誤，但表明未有決定是否封鎖邊境不允許男性離開。

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佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（26日）表示，動員令中有部分個案違反規定，承諾會要求地區政府及國防部修改所有失誤。動員令宣布後，俄羅斯傳出多宗毫無軍事經驗但表獲兵單的個案。

同時，佩斯科夫稱俄羅斯政府未有打算封閉邊境，暫時未作出相關決定。早前有俄羅斯反對派媒體報稱，俄國將在周三（28日）起封關，禁止任何符合作戰資格男性離開。

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事實上，普京（Vladimir Putin）宣布局部動員後，俄羅斯已出現逃離潮，大批民眾經陸空兩路離開。前往各地的機票火速售罄，多個陸路邊境關口出現長長車龍，等待離開俄羅斯。有指，正因逃亡潮才讓莫斯科政府決定封關。

另外，俄羅斯境內亦爆發多場反動員示威，多個城市民眾走上街頭抗議。當地人權組織OVD-Info表示，過去周末的連場示威下共有超過2,000人被捕。

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責任編輯：吳漢培