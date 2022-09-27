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【大行看法】摩根資管：未來12個月料美國經濟增長乏力、歐步入衰退　惟仍不足以改變央行的緊縮貨幣政策

股市 10:31 2022/09/27

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【大行看法】摩根資管：未來12個月料美國經濟增長乏力、歐步入衰退　惟仍不足以改變央行的緊縮貨幣政策

摩根資理管理環球多資產策略師盛楠指，未來12個月預期美國經濟增長乏力，歐洲經濟則步入衰退，即使核心通脹於明年這個時間會回落至約3%，但這個水平仍高於央行的通脹目標，意味通脹風險依然高企，而即使經濟增長前景不穩，仍未足以改變央行緊縮貨幣政策的取態。

股票維持「減持」評級

綜合上述風險，盛楠認為，現階段傾向審慎部署，股票維持「減持」評級，對企業債券及國家債券持「中性」看法。

股市方面，多個區域均持「減持」看法，當中美股雖優質但估值太高，歐洲股市估值便宜，但面臨不少風險，新興市場股市的盈利被大幅下調。日本股市則持「中性」看法，預期環球經濟增長放緩下，弱日圓或能支持日本企業盈利。現時摩根資管的價值型及增長型基金經理，都採取以質取勝的看法，並在股票組合中增加防守性。

摩根士丹利：美元強勢或導致危機　直言美股「最終低點」要見呢個位！【下一頁】

至於信貸產品，摩根資管偏好投資級別債券多於高息債券。

盛楠指，股市正處於周期性低部，信貸息差料會繼續擴闊，惟違約風險仍受控，目前仍未屆增加風險的時間。摩根資管偏好美國國債，多於四大工業國（G4）主權債券，當中德國國債似特別容易受到歐元區鷹派政策所影響，若經濟憂慮於未來數月佔主導地位，預期會有更多資金流入國債或主權債。

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