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慎防熊市反彈　維持守勢擋嚴冬來臨

宏觀解讀 10:30 2022/09/27

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今年第二季末至第三季初，受惠於美國企業盈利強勁、就業市場向好、消費市道暢旺及市場憧憬聯儲局立場「鷹轉鴿」等多項因素，股債市場皆見強勁反彈，惟經濟數據背後未必如表面般風光，且「轉鴿」預期在全球央行年會後轉淡，投資者應慎防早前升勢或為熊市反彈，並維持守勢為市場或現嚴冬作好準備。

美國就業市場強韌，帶動消費呈強勢，支持企業盈利向好，為近月廣為投資者熟知的利好因素。然而，若仔細研究這些就業、消費及企業盈利數據，便會發現美國經濟或存在隱憂。以美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）早前公佈的強勁業績為例，當中低收入顧客的食品開支增加，同期高收入客量上升，顯示消費者為應對通脹，在消費習慣上作出妥協。

再以美國就業數據為例，早前公佈的7月份整體就業數據理想，但若察看當中細項，期內新增的全職職位數目減少，整體就業數據主要由兼職職位數目增加，及一人從事多份兼職所推高，揭示企業成本上升，全職空缺減少，且不少人士為維持生計而需身兼多職。

事實上，通脹高企下，尤其是全球能源價格已升至前所未見的高位，天然氣價更飆升至疫前水平的15倍，對可支配收入構成重大影響，不僅在歐洲，全球大部分地區民眾的經通脹調整後實際收入呈下降趨勢。我們預期於未來一段時間企業成本、消費者開支及實際收入均存不確定性。隨着8月份已發展市場的經濟基本面轉差，經濟衰退似乎已迫在眉睫。

至於加息預期，今年次季市場憧憬美聯儲立場將由「鷹轉鴿」，股債市場已反映投資者對經濟軟着陸及明年減息的預期，期內除能源業外，所有行業的企業盈利預測均向下調整，但由於「轉鴿」預期推高股市，以致大部分股份估值不跌反升。自聯儲局主席鮑威爾於8月底舉行的全球央行年會上重申鷹派立場，「轉鴿」預期暫被束之高閣，估值偏高的股份價格或會出現下行壓力。

最近富達的經濟指標及市場數據顯示，歐美經濟有可能於短期內陷入衰退，以及中國經濟增長或放緩，增強了我們對經濟硬着陸的預期。儘管歐美央行的偏鷹程度或已接近見頂，但我們認為通脹偏高使各央行難以有效地支持市場向好以促進經濟增長。

總而言之，即使第二季股債市場反彈，惟美國就業、消費及企業盈利存隱憂，反彈動力難以長久，早前升勢或為熊市反彈，未來市況可能轉差。投資者應保持防守型的多元資產投資策略，對股債等風險資產維持審慎取態，選擇與大市相關系數較低的優質防守股，及慎選優質長期債券，並適度提升投資組合內的現金水平，為市場出現最壞情況作準備。

責任編輯︰梁浩碩

 

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撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

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