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【香港經濟】陳茂波：香港即將與世界全面聯繫　人才會回歸本港

Hot Talk 10:23 2022/09/27

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【香港經濟】陳茂波：香港即將與世界全面聯繫　人才會回歸本港

財政司司長陳茂波於香港銀行家峰會上致辭指，疫情、地緣緊張升溫、通脹與利率上升等因素，導致資金成本增加、貨幣條件收緊，連同外圍環境惡化，本港的增長引擎無可避免受影響，重申今年全年很可能錄得負經濟增長。

縱使經濟前景灰暗，陳茂波認為本港的銀行及金融體系仍維持高度強勁與穩定，稱套息交易在港美息差拉闊下增加，但這符合聯繫滙率的設計及預期，而本港在2015至2018年美國上一加息周期，也經歷過類似情況。

瑞銀：0+3或令本地零售支出大跌雙位數　維持本港全年GDP增長0.2%不變【下一頁】

國際連繫性是本港命脈

陳茂波又提到，本港上周五將入境防疫政策改為「0＋3」，指自本屆政府上場後，目標是為經濟活動復常及重新建立商業聯繫創造最大空間，同時不影響防疫與本港居民健康。他續指，本港政府快速調整防疫政策，是以科學為導向，並且獲數據及證據支持。

他指，明白到社會期望政府會進一步放寬入境防疫政策，又強調明白到國際連繫性（connectivity）是本港的命脈，亦是本港最重要的獨特優勢之一，稱有信心克服本港的短期困難，本港長期前景仍具希望。

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陳茂波又承認，疫情或妨礙了本港吸引力及留住人才，但隨著本港即將與世界全面聯繫，人才會回歸本港，而政府亦決心推出更多措施，以吸引更多人才來港。他形容，本港是人才的理想地點，因本港的國際學校教育系統達國際標準級數、稅務制度亦具高度競爭性，文化生活也相當豐富，包括擁有世界級博物館及逾200間米芝蓮餐廳。

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