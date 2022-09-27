▲ 【日圓匯價】日智庫估算日本政府為撐圓匯 創紀錄動用達3萬億日圓入市

日本央行上周四出手干預日圓滙價，為逾24年來首次。《共同社》引述智庫數據報道，日本政府及央行買入日圓拋售美元的外匯干預規模或達到3萬億日圓（約1629億港元），超過1998年4月10日的2.62萬億日圓的紀錄。

民間智庫東短調查公司根據央行周一（26日）公佈的財政資金相關統計，估算出干預額度在3.6萬億日圓左右。財務省則將在周五（30日）將正式公佈金額。可是，市場在日美利率差背景下再次回到日圓貶值基調，巨額干預的效果有限。

因此，為了應對殖利率的上行壓力，日本央行宣布進行額外債券購買操作。日本央行表示，計劃購買1,500億日圓5至10年期債券和1,000億日圓10至25年期債券。日本央行本月已經進行了若干類似操作，並提高了在常規操作中的購買量，以限制殖利率的上升。

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編輯：姚卓然