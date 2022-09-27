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【港股市況】滙豐、渣打反彈1%　恒指輕微低開後轉升（不斷更新）

股市 09:38 2022/09/27

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港股市況不斷更新

港股輕微低開。滙豐 （00005） 續軟跌0.1%，ATM個別發展，美團 （03690） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌0.3%，恒指低開16點，開報17838點；科指升0.04%，報3649點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：37】北京燃氣藍天 （06828） 公布，獲母公司北京燃氣集團提供10億元財務資助，並以每股8仙發行最多97.5億元以獲7.8億元，北京燃氣藍天升19%，高見0.13元。

【09：36】四環醫藥 （00460） 升逾6%，早段高見0.85元。四環醫藥擬分拆軒竹生物於上海證券交易所科創板獨立上市，近日向上海證交所提交A股上市申請，並於昨日收到受理通知。

【09：34】恒指最新升3點，報17858點；科指跌0.3%，報3635點。

【09：33】長和 （00001） 反彈3%，長實 （01113） 升逾2%。

【09：31】滙豐 （00005） 開市後轉升1%，早段高見42.7元。渣打 （02888） 亦升1%，高見49.35元。

【09：28】昨首掛潛水27%的數科集團 （02350） 上市翌日，股價再跌逾1%。

【09：27】【電動車】理想汽車彈高半成　下調今季車輛交付量預測至2.55萬輛　料9月交付量重上1萬

【09：26】希瑪眼科 （03309） 逆市升1%。希瑪眼科集團行政總裁林順潮於市場上購入30萬股，涉約107.88萬元。

【醫療股】希瑪眼科大股東林順潮斥108萬元增持集團30萬股

【09：24】國美 （00493） 低開逾4%，開報0.148元破底。

【09：22】滙豐 （00005） 續軟跌0.1%，ATM個別發展，美團 （03690） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌0.3%，恒指輕微低開16點，開報17838點；科指升0.04%，報3649點。

【09：13】期指升13點，開報17890點。

【08：39】融眾金融 （03963） 開市前公布停牌。

【08：36】恒指黑期升約22點，報17889點；道指期貨升138點，報29481點。

【08：05】【國美493】國美承認公司欠薪問題　稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓

【07：45】港股ADR收報17785點，跌69點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.45元，較港收市價高0.2元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報282.59元，較港收市價低0.61元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.43元，較港收市價低1.27元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者憂各地央行激進加息，加劇經濟衰退；全球風險資產續遭拋售，美股反覆下挫。道指最多挫429點，收市跌329點，報29260點；標指跌38點，報3655點；納指跌65點或0.6%，報10802點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【國美493】國美低開逾4%　承認公司欠薪問題　稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓
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