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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】夜期跌55點　美團ADR受壓（不斷更新）

股市 22:39 2022/09/27

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夜期走勢本來窄幅橫行，在美國公布數據後，1小時內一度升59點及倒跌90點，最新跌55點，市場對美國加息預期升溫，美滙指數再突破114關。ADR方面，美團ADR受壓，低港股收市價1.1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 42.44 0.0%
騰訊ADR 279.85 -0.3%
美團ADR 172.31 -1.1%
阿里巴巴美股 77.91 0.0%

北水錄7.9億元淨流入 買騰訊沽盈富

北水全日淨流入7.9億元，扭轉昨日淨流出勢頭。騰訊控股 （00700） 錄得8.9億元淨流入，美團 （03690） 及藥明生物 （02269） 分別獲5.5億元及3.3億元淨流入。淨流出集中在兩隻ETF身上，盈富基金 （02800） 及恒生中國企業 （02828） 分別錄得17.9億元及8.3億元淨沽盤。

物管股揚、金科服務復牌飈升3成 恒指全日微升5點

港股反覆微升。ATM個別走，美團 （03690） 升4%領市，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.9%。昨下挫的滙豐 （00005） 回穩，升近0.5%，物管股造好，金科服務 （09666） 復牌升逾32%。恒指低開16點，其後曾跌約200點，尾市回穩，恒指反覆升5點，收報17860點，成交975億元。科指升0.5%，報3667點。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
美團 174.20 +4.0 +51 -37
京東 213.00 +1.4 +8 -154
李寧 65.10 +2.9 +7 33
創科實業 80.85 -4.9 -10 17
騰訊 280.80 -0.9 -11 9
阿里巴巴 77.90 -1.0 -12 22

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：40】夜期跌55點

【21：05】恒指夜期跌58點，報17771點。

【18：50】恒指夜期跌15點，報17814點。

【16：10】ATM個別走，美團 （03690） 升4%領市，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.9%。昨下挫的滙豐 （00005） 回穩，升近0.5%，物管股造好，金科服務 （09666） 復牌升逾32%，恒指反覆升5點，收報17860點，成交975億元。科指升0.5%，報3667點。

【16：10】【內房危機】恒大多個深圳龍崗項目引入國資合作

【16：00】恒指U盤前升21點，報17876點。

【15：54】今早曾破底低見0.143元的國美 （00493） ，尾市倒升逾1%，高見0.157元。

【15：52】恒指收市前升約15點，報17870點；科指升0.5%，報3665點。

【15：49】國泰 （00293） 尾市升幅擴大至逾2%，高見8.98元。

【15：43】協鑫新能源 （00451） 尾市升4成，高見0.085元，成交2341萬元。

【15：43】【內房危機】融創尋求延付40億元人民幣境內債半年　第三度推遲

【15：29】港股升約30點，美團 （03690） 領市升逾4%。

【15：21】美團 （03690） 尾市升幅擴大至逾3%，高見173元。

【15：16】ATMXJ個別發展，美團 （03690） 升逾2%；京東 （09618） 升0.8%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.6%。

【15：10】協鑫 （03800） 尾市升幅擴大至5%，高見2.61元；協鑫新能源 （00451） 升逾26%，高見0.08元。

【15：08】大市再度轉跌約50點，至17800點關口。

【14：57】領展 （00823） 最新跌逾4%，破底低見56.6元，成交4.1億元。

【14：43】周黑鴨 （01458） 升逾11%，高見4.29元。

【14：30】恒指最新轉升10點，報17865點；科指升0.1%，報3651點。內地三大股指分別升逾1%。

【14：27】美團 （03690） 最新升逾1%；騰訊 （00700） 跌幅收窄至近1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【14：25】大市跌幅收窄至約20點，報17834點；科指跌0.1%，報3642點。

【14：18】內航上升，南航 （01055） 升近2%；國航 （00753） 升5%；東航 （00670） 升逾3%。

【14：12】除金科服務 （09666） 復牌飈升外，其他物管股亦逆市向上，佳兆業美好 （02168） 升一成；碧桂園服務 （06098） 升逾2%；融創服務 （01516） 升半成；世茂服務 （00873） 升逾3%。

【14：10】內地股市午後續上，恒指跌幅收窄至100點內，報17755點，跌99點；科指跌0.8%，報3616點。

【14：07】滙豐 （00005） 再度回升，最新升0.6%，渣打 （02888） 則升逾2%，高見49.9元。

【14：06】【中共二十大】內地監管機構據報「窗口指導」基金公司在「二十大」前勿大舉沽股

【13：29】大市跌幅收窄至約110點，報17741點。

【13：20】領展 （00823） 跌近4%，破底低見56.75元。

【13：09】金科服務 （09666） 升幅擴大至32%，高見11.96元。

【13：02】恒指午後初段跌約180點，報17674點；科指跌1.7%，報3586點。

【13：02】金科服務 （09666） 復牌升逾27%，高見11.7元。

【物管股】金科服務獲博裕溢價33%提全購、涉資47.6億元 　午後復牌即升27%

【12：41】金科服務 （09666） 午後復牌。金科服務公布，中金將為及代表要約人 提出自願性有條件全面現金要約以收購全部要約股份，每股要約價為12元，較停牌前收市價9.02元溢價約33.04%。

【12：38】【中國經濟】世銀下調中國今年GDP增長預測2.2百分點　未能「保3」

【12：29】【本地地產】美銀維持本港樓價今、明兩年累跌15%至20%預測　受美國利率持續高企所拖累

【12：19】【香港加息】金管局阮國恒：香港銀行體系分類貸款比率升至1.1%　料續升但幅度不明顯

【12：00】恒指中午收報17665點，跌189點，成交443.6億元。科指跌1.7%，報3585點。科技股下跌，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，滙豐 （00005） 反彈乏力，半日再跌1%。長和系則逆市反彈，長和 （00001） 升近2%；長實 （01113） 升逾2%。

【11：54】【第四季展望】信安：港股估值合理區間、內地清零籠罩市場　美國息口明年初見頂、下半年或減息

【11：43】恒指中午收市前跌近200點，報17659點，跌195點；科指跌1.7%，報3585點。

【11：33】協鑫新能源 （00451） 逆市升逾21%，高見0.073元，成交693萬元。

【11：32】內地股市半日向好，上證升0.3%；深證升0.3%；創業板指升0.7%。

【11：26】【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關

【11：19】中海外 （00688） 逆市升逾1%，至於其他內房股則隨市向下，潤地 （01109） 跌0.3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 齊破底，分別跌逾3%及2%。

【11：12】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾3%，低見76.1元。

【11：07】公用股齊破底，中電 （00002） 跌近2%低見61.45元；煤氣 （00003） 跌近1%低見7.08元；電能實業 （00006） 跌0.9%低見40.9元。

【11：05】【帶量採購】內地脊柱類醫療器械今開標、料降價四成　愛康醫療逆市升半成

【10：46】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，美團 （03690） 轉跌0.4%。

【10：43】港股跌幅擴大，恒指最新跌約185點，跌穿17700點，報17670點；科指跌1.6%，報3591點。

【10：36】滙豐 （00005） 最跌0.1%， 大市跌逾100點，報17727點，跌127點。

【10：35】領展 （00823） 跌3%，低見57.35元破底。

【10：33】大市跌近100點，報17758點，跌96點；科指跌0.9%，報3613點。

【10：33】【光伏股】協鑫科技曾彈近3%　投資興建蒙古烏海項目、顆粒硅生產規模10萬噸

【10：23】【香港經濟】陳茂波：疫情或妨礙本港吸引力　香港即將與世界全面聯繫、人才會回歸本港

【10：22】東瀛遊 （06882） 挫一成；專業旅運 （01235） 跌11%；縱橫遊 （08069） 跌近8%。另一方面，國泰 （00293） 逆市升逾1%。

【10：20】油價跌逾2%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾1%；中石油 （00857） 跌0.3%。

【10：06】日前公布擬斥最多3億美元購回股份的藥明生物 （02269） ，股價今早升逾3%，高見50.25元。

【10：04】【新股IPO】中創新航孖展4461萬　艾美疫苗國際配售已足額認購　一文看清所有新股認購表現（附表）

【10：01】東方海外 （00316） 逆市升逾3%，中遠海控 （01919） 升1%；中遠海能 （01138） 跌近2%。

【10：00】數科集團 （02350） 升近13%，高見0.72元，成交629萬元。

【09：56】美團 （03690） 最新逆市升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 則跌逾1%。

【09：52】百威亞太 （01876） 曾跌逾7%，低見20.15元，最新仍跌近5%，報20.7元。麥格理將百威亞太目標價由32元下調至30.9元，維持「跑贏大市」評級。

【09：51】商湯 （00020） 跌逾2%，低見1.82元創上市後新低，成交1979萬元。

【09：46】濠賭股今早續揚，藍籌股金沙 （01928） 升近1%；銀娛 （00027） 升0.4%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升3%；澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升8%。

【09：45】恒指最新轉跌45點，報17809點；科指跌0.5%，報3628點。

【09：37】北京燃氣藍天 （06828） 公布，獲母公司北京燃氣集團提供10億元財務資助，並以每股8仙發行最多97.5億元以獲7.8億元，北京燃氣藍天升19%，高見0.13元。

【09：36】四環醫藥 （00460） 升逾6%，早段高見0.85元。四環醫藥擬分拆軒竹生物於上海證券交易所科創板獨立上市，近日向上海證交所提交A股上市申請，並於昨日收到受理通知。

【09：34】恒指最新升3點，報17858點；科指跌0.3%，報3635點。

【09：33】長和 （00001） 反彈3%，長實 （01113） 升逾2%。

【09：31】滙豐 （00005） 開市後轉升1%，早段高見42.7元。渣打 （02888） 亦升1%，高見49.35元。

【09：28】昨首掛潛水27%的數科集團 （02350） 上市翌日，股價再跌逾1%。

【09：27】【電動車】理想汽車彈高半成　下調今季車輛交付量預測至2.55萬輛　料9月交付量重上1萬

【09：26】希瑪眼科 （03309） 逆市升1%。希瑪眼科集團行政總裁林順潮於市場上購入30萬股，涉約107.88萬元。

【醫療股】希瑪眼科大股東林順潮斥108萬元增持集團30萬股

【09：24】國美 （00493） 低開逾4%，開報0.148元破底。

【09：22】滙豐 （00005） 續軟跌0.1%，ATM個別發展，美團 （03690） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌0.3%，恒指輕微低開16點，開報17838點；科指升0.04%，報3649點。

【09：13】期指升13點，開報17890點。

【08：39】融眾金融 （03963） 開市前公布停牌。

【08：36】恒指黑期升約22點，報17889點；道指期貨升138點，報29481點。

【08：05】【國美493】國美承認公司欠薪問題　稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓

【07：45】港股ADR收報17785點，跌69點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.45元，較港收市價高0.2元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報282.59元，較港收市價低0.61元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.43元，較港收市價低1.27元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者憂各地央行激進加息，加劇經濟衰退；全球風險資產續遭拋售，美股反覆下挫。道指最多挫429點，收市跌329點，報29260點；標指跌38點，報3655點；納指跌65點或0.6%，報10802點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩

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