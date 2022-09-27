▲ 【美股焦點】摩根士丹利：美元強勢或導致危機 直言美股「最終低點」要見呢個位！

美元近期一直走強，甚至升至114水平創廿年高，摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson表示，美元近期的漲勢為股票等風險資產帶來了「站不住腳的局面」，而美元這種強勢曾導致某種金融或經濟危機出現。

Michael Wilson表示，雖然難以預測此類「事件」，但所發生的條件已經具備了，而他所指的是2008年全球金融危機、2012年主權債務危機和2000年科技股泡沫破滅。

標普500指數今年累跌23%，技術上已轉為「入熊」。他預計，標普500指數的「最終低點」將在今年較後時間或明年初來到3000至3400點的水平，即意味按中值計算，標普500指數有13%的下行空間。

美元飆升令企業事倍功半

美元飆升損害了美國公司的海外營收價值。摩根士丹利估算，美元指數每上升1%，就會造成利潤下跌0.5%。Wilson表示，除了投入成本飆升等其他問題之外，美元走強將令標普500指數第四季度的收益削弱約10%。而美元指數今年已上升18.9%。

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編輯：姚卓然

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