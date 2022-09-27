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【儲局官員】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：英國動盪或為美國經濟前景帶來更大壓力

宏觀解讀 08:04 2022/09/27

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【儲局官員】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：英國動盪或為美國經濟前景帶來更大壓力

英國減稅政策令市場錯愕，又預期英倫銀行將緊急加息，英鎊掀起風暴。美國聯儲局多位官員強調降低通脹的必要性，其中一名官員暗示，金融市場的動盪可能亦是決策者考慮的因素。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）認為，需要觀察英國動盪帶來的溢出風險。

【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊年底跌落1算

Bostic表示，市場的反應是真正的擔憂，並擔心英國政府與央行的新行動會為經濟增加不確定性。關鍵問題是，這對最終削弱歐洲經濟意味著什麼，這是美國經濟未來將如何表現的重要考慮因素。

他表示，與歐洲的貿易對美國的經濟表現至關重要。若這方面變得更弱，將為美國帶來更多壓力。

當被問及英國市場的下跌是否加大全球經濟衰退的可能性時，Bostic認為這不是什麼好事。

經濟學的一個基本原則是，不確定性愈多，消費者和企業的參與度就愈低，而且在本已疲軟的環境下，參與度下降不會是件好事

【英鎊危機】英債風聲鶴唳　一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊

【英鎊危機】對沖基金做空股滙　估英倫銀行最終加息至10厘

【美國加息】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：強勁就業市場料可讓經濟以「相對有序」方式地放緩

責任編輯︰梁浩碩

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經濟 加息 英國 英倫銀行 美國聯儲局 美國 英鎊

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