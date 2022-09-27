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【國美493】國美最後平收　承認公司欠薪問題　稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓　CEO王巍據報上周離職（第二版）

股市 09:28 2022/09/27

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【國美493】國美承認公司欠薪問題　稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓

國美 （00493） 最近傳出欠薪消息，令外界關注公司欠薪和現金流危機的問題。國美及後承認近兩年間確實遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，現金流明顯承壓，故為保公司正常運營，本月對內部薪酬發放做了一些臨時、應急調整。

國美低開4.5%後低見0.143元，創新低，其後逐漸收復失地，最後平收0.155元，全日成交額達9998萬元。

據內媒報道，近日有國美員工表示，其被通知今年8月份工資將延遲發放，但具體發放時間和比例均不清晰，此前拖欠員工的半年績效也未發放。該欠薪消息一度登上內地微博熱搜。

國美及後回應指，因受內外部一系列因素影響，近兩年裡，國美確實遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，企業轉型進程受阻，現金流明顯承壓。為保證公司正常運營，本月公司內部對薪酬發放做了一些臨時、應急調整。

同時，國美又承諾，本月臨時調整隻是短期、階段性應急舉措，企業經營一旦好轉，公司將第一時間給員工補足薪資，同時兌現離職員工相應補償。公司未來也將出台更積極的短期及中長期激勵政策，支持員工與企業共同創業、共同發展。

總裁王巍上周離職

內媒又指，國美電器行政總裁王巍已於上周一離職，國美投資公司行政總裁何陽青也已經離職。經過業務架構收縮調整，目前國美零售的核心業務主要由To C事業群來承載，支撐To C事業群的是多年跟著掌舵人黃光裕「打江山」的「老臣」李俊濤。

截至2021年末，國美在中國有4195家門店，而今年半年報披露門店有3895家，減少300家。另外，截至上半年末，國美有25701名員工，較去年半年報披露數據減員萬人，今年上半年就淨減少6577人。

（第二版加入副總裁王巍上周離職

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

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編輯：姚卓然

港股 國美零售（00493） 職場文化 裁員
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