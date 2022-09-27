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【國美493】國美承認公司欠薪問題　稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓

股市 08:05 2022/09/27

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【國美493】國美承認公司欠薪問題　稱近兩年間遇上巨大困難、現金流明顯承壓

國美 （00493） 最近傳出欠薪消息，令外界關注公司欠薪和現金流危機的問題。國美及後承認近兩年間確實遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，現金流明顯承壓，故為保公司正常運營，本月對內部薪酬發放做了一些臨時、應急調整。

據內媒報道，近日有國美員工表示，其被通知今年8月份工資將延遲發放，但具體發放時間和比例均不清晰，此前拖欠員工的半年績效也未發放。該欠薪消息一度登上內地微博熱搜。

國美及後回應指，因受內外部一系列因素影響，近兩年裡，國美確實遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，企業轉型進程受阻，現金流明顯承壓。為保證公司正常運營，本月公司內部對薪酬發放做了一些臨時、應急調整。

同時，國美又承諾，本月臨時調整隻是短期、階段性應急舉措，企業經營一旦好轉，公司將第一時間給員工補足薪資，同時兌現離職員工相應補償。公司未來也將出台更積極的短期及中長期激勵政策，支持員工與企業共同創業、共同發展。

截至2021年末，國美在中國有4195家門店，而今年半年報披露門店有3895家，減少300家。另外，截至上半年末，國美有25701名員工，較去年半年報披露數據減員萬人，今年上半年就淨減少6577人。

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編輯：姚卓然

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