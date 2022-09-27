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【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算

股市 09:15 2022/09/27

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【英鎊危機】英倫銀行「例牌」聲明令市場失望　大行紛估英鎊年底跌落1算

英鎊持續貶值令市場關注，英倫銀行行長貝利發表聲明，指貨幣政策委員會將在下次會議（11月）上對英國政府財政計劃和英鎊貶值的影響進行全面評估，並採取相應行動，貨幣政策委員會將毫不猶豫地需要多少就調整多少利率，以使通脹在中期內可持續地回到2%的目標。

英倫銀行11月前不會採取行動

英倫銀行的聲明，明顯未有特別挽救當前亂局，即11月前不會採取行動。市場幾乎已預期，年底前英鎊兌美元會跌入1算水平。若1美元兌7.85港元，即1英鎊將兌7.85港元，跌穿8算。

對沖基金做空英國股匯 估英倫銀行加息至10厘【下一頁】

英倫銀行剛於上周四才加息0.5厘，並啟動減債計劃，將持有8380億鎊債券削減800億鎊。不過，英國新任政府卻於翌日公布近50年最激進的減稅方案，並計劃增加發債，以寬鬆的財政政策刺激經濟增長，令英倫銀行處於尷尬位置，僅兩日財政及貨幣政策便處於對立局面，令英鎊出現歷史級下跌。

大摩野村調低英鎊年底預測

摩根士丹利下調英鎊預測，預計到年底，英鎊兌美元會平價，無論是滙率干預還是英國央行緊急加息，都無法阻止英鎊貶值，英鎊面臨3項挑戰，（1）對風險資產的敏感度高、（2）對歐洲滯漲和能源衝擊的風險敞口，以及（3）外部失衡。

野村將英鎊兌美元年底前的目標價從1.06下調至0.975，這是一個根本性的收支危機，希望政客們最終都會平靜下來，英鎊若要獲得支持，有3大要點：（1）央行意外加息的可能性、（2）保守黨議員施壓迫使政府改計劃，（3）全球將預期有復甦。

新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒賣帳　或墮「披索式風險」【下一頁】

東方匯理銀行外匯策略師Valentin Marinov認為，市場感到失望，如果拋售持續，例如未來幾天英鎊開始試探與美元平價水平，英倫銀行就會別無選擇，只能大舉出手去給英鎊撐腰。

富瑞認為，若英倫銀行突然緊急加息，恐怕會引發市場恐慌，要政府來解釋，為何措施不會對英國的財務狀況不利。

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【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

記者：譚志偉

英鎊 美股 美元 經濟衰退 財政政策 貨幣政策 債券 經濟 英國 英倫銀行

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【儲行官員】梅斯特放鷹　需更大幅加息及緊縮更久來應對高通脹

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