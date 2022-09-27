【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法

為響應10月10日的世界精神健康日，AXA 安盛今年再度舉辦大型社區活動 AXA BetterMe Weekend，以鼓勵大眾好好紓壓。活動將於 2022 年 10 月 8 至 9 日在 AXA x WONDERLAND@西九文化區舉行，費用全免，並適合不同年齡人士參加。

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AXA BetterMe Weekend 為 AXA x WONDERLAND 首個大型戶外嘉年華，為這個匯聚藝術、文娛及消閒的國際級 地標打響頭炮。全場設有五大體驗區：「快樂創造區」、「藝術紓壓區」、「健康區」、「綠色生活區」及 「動感區」，融合運動、心靈、藝術及綠色生活元素，呈獻各式各樣的課堂、遊戲和工作坊，為參加者打造 輕鬆時刻。

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其中，「藝術紓壓區」內的「Art Care 4D 體驗館」更由著名日本藝術家 YOSHIROTTEN 為 AXA 安 盛獨家製作，在眼部、身體和呼吸練習中加入科學實證元素，讓參加者透過豐富的藝術感官體驗，放鬆心情， 貫注活力。

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此外，活動攤位更會送出精美禮品，包括綠色飲食購物優惠碼，鼓勵大眾建立健康飲食習慣，參 加者更有機會於活動中嬴取高達 2,000 港元的旅遊及休閒娛樂禮券。



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AXA 安盛深明運動對減壓的重要性，所以在是次 AXABetterMe Weekend 特設 7 場免費瑜伽及舞蹈班，由 PURE Yoga 及 PURE Fitness 的專業導師親自帶領，透過「親子瑜伽」、「力量和伸展」及「家庭綜合舞蹈」不同主 題的課堂，推廣健康生活模式。所有課堂將於 2022 年 9 月 27 日上午 9 時起，於 Emma by AXA 應用程式接受 報名，名額有限，先到先得，額滿即止。

最後，AXA 安盛品牌大使鄭秀文更會出席10月8日的啓動儀式，到場為大家打打氣。

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責任編輯：陳詠妍