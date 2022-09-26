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加拿大取消所有入境防疫限制 周末生效

環球社會熱點 21:30 2022/09/26

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加拿大10月1日起取消所有邊境防疫限制，取消入境人士的新冠疫苗接種、入境前後進行新冠病毒檢測，以及確診後強制隔離的要求，無論是加拿大公民或海外旅客，屆時不用再提供疫苗接種及檢測資料。

交通局同日亦會取消航機及火車的強制口罩令，僅高度建議乘客於旅程途中，配戴高質素及貼面的口罩。

加拿大當局表示，取消所有邊境防疫限制源於多個因素，包括加拿大已經走過Omicron亞變種BA.4及BA.5造成的疫情巔峰，當地的高疫苗接種率、低住院率及低死亡率，以及開始接種疫苗加強劑、病毒快速測試及治療。

惟報道引述消息人士指，相關計劃仍需總理杜魯多（Justin Trudeau）確定，才能正式宣布。加拿大交通部發言人周二表示，目前尚未對現有的衞生措施，作出任何修改決定。

加拿大政府早前已取消民眾出境的疫苗接種要求，但維持入境旅客的接種疫苗限制，入境旅客必須完成疫苗接種或取得豁免，否則會被拒絕入境。

這幾天前往加拿大的民眾，登機前仍須使用應用程式ArriveCAN呈報疫苗接種情況等資料，旅客亦會被隨機要求接受病毒檢測。相關邊境措施將在9月30日屆滿。

加拿大公共衞生署曾表示，當地正過渡至一個全新且更可持續的疫情大流行階段，並指各地已取消大部分疫情限制。

責任編輯：嚴智勇

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出入境資訊 出入境管制 衞生措施 疫苗 隔離檢疫 病毒檢測 口罩 火車 加拿大

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