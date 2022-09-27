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新華保險91億人幣 出售聯合管道公司股權

股樓投資 02:38 2022/09/27

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內險股新華保險(01336)宣布，擬與國家管網集團簽訂股權轉讓協議，向對方出售公司所持有的全部聯合管道公司約 3.46%股權，股權轉讓對價預計約為90.7億元人民幣，此次交易的經濟行為需要按照國家法律法規履行審批，最終對價以按照國家法律法規核准或備案的評估值為基準確定。新華保險預計，將就本次股權轉讓錄得收益約5.7億元人幣，即本次股權轉讓所得價款與目標股權收購價款之間的差額。 本次股權轉讓所得款項擬用於為公司未來投資提供資金。

【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制  詳情請看【下一頁

新華保險認為，本次股權轉讓將有助公司優化資產結構、聚焦主營業務；同時本次股權轉讓為公司一次變現有關投資的良機，使其得以重新分配公司資源予其他現有業務。 本次股權轉讓完成後，公司將不再持有聯合管道公司的任何權益。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

聯合管道公司成立於2015年，主要管轄西氣東輸天然氣系統、中俄東線、烏蘭線、忠武線等管道。於公告日期，聯合管道公司由新華保險持有約 3.46%股權，及由國家管網集團持有約96.54%股權。截至去年，聯合管道公司除稅後盈利達196.4億元人幣。

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撰文 : 李尚毅

新華保險（01336） 港股

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