【內險股】新華保險擬以91億人幣悉售聯合管道公司股權　予國家管網集團

▲ 新華保險擬以91億人幣悉售聯合管道公司股權 予國家管網集團

新華保險 （01336） 宣布，擬向國家管網集團悉售持有的聯合管道公司約3.46%股權，股權轉讓對價預計約為90.7億元（人民幣，下同）。新華保險預期，是次股權轉讓錄得收益約5.7億元，所得款項擬用於為公司未來投資提供資金。

聯合管道公司成立於2015年，主要管轄西氣東輸天然氣系 統、中俄東線、烏蘭線、忠武線等管道。國家管網集團持有約96.54%股權，其餘3.46%股權則由新華保險持有。2021年聯合管道公司除稅後溢利為196.5億元。

國家管網集團為是國務院國有資產監督管理委員會監管的中央企業，從事油氣幹線管道、儲氣庫、LNG接收站等 基礎設施的投資建設和運營等，為中國最大的油氣管網建設及運營商。

新華保險指，是次股權轉讓將有助公司優化資產結構、聚焦主營業務；同時提供一次變現有關投資的良機，以重新分配公司資源予其他現有業務。交易完成後，公司將不再持有聯合管道公司的任何權益。

另外，新華保險宣布，董事長徐志斌因工作原因辭任公司所有職務，自9月26日起生效，總裁李全獲推選接任，任職資格須獲得中國銀保監會核准。

相關文章：

【內險股】新華保險高開逾2% 無懼復星國際減持其H股 估計涉資逾4億元

【業績｜內險股】新華保險中期少賺51%至約52億人幣 不派息

編輯：袁諾曦