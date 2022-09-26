【加息陰霾】本港出口難止跌？　歐美經濟疲弱、庫存多　訂單價、量齊受壓

▲ 成衣製造商信達企業執行董事駱百強更坦言，直至明年第一、二季，心態維持悲觀。（法新社圖片）

政府今日公布8月份的出口貨值，繼7月份錄得近9%的出口貨值跌幅，8月份跌幅擴大至超過14%，更創2020年以來的最大跌幅。

【香港經濟】8月出口貨值跌幅擴大 按年跌14.3%遜預期

星展銀行香港經濟師謝家曦坦言，8月份的出口表現比預期遜色。他認為原因是中國經濟不理想，企業經香港購買海外貨品的需求減少，加上當地嚴格實施「清零政策」，令供應鏈受擾。除此之外，環球經濟不明朗，英國的情況特別嚴重，亦拖累本港的出口表現。

「0+3」與出口表現也有關？



雖然在眾多下行風險因素影響下，但謝家曦認為本港在10月實施「0+3」的入境政策後，有助改善出口表現。他續指，隨著往來香港的航班增加，空運物流的運力提升，料該月的出口貨值有跌幅收窄至單位數。

然而，業界對往後前景卻不甚樂觀。香港中華出入口商會常務會董許華傑表示，近兩個月落戶落單速度放慢，數量亦減少，整體心態比之前更審慎。他預計近期的出口訂單額按年減少10至15%，且多個類別亦錄得跌幅。

成本上漲 惟客戶要求減價

許續指，出口表現遜色的原因包括訂單價格因通脹而上升7至8%，而且消費信心疲弱。另外，美國加息、俄烏戰爭亦令歐美經濟放緩。他預計因2023年的農曆新年在1月底，客戶或提早在12月、1月落單，屆時訂單表現或有望改善。

成衣製造商信達企業執行董事駱百強更坦言，直至明年第一、二季，心態維持悲觀。他透露，近期生意大減2至3成，主要受通脹、歐美貨存高、顧客消費力減少原因所致。由於美元走強，該企亦要面對美國客戶的壓價壓力。加上往後仍有加息空間，令整體市場更添不明朗。傳統市場偏弱，所以駱計劃未來逐漸把重心移至中國內銷及東南亞市場。

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記者：葉泳珊