  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓匯價】日本財相鈴木俊一：對日圓大幅貶值感擔憂　已準備好應對投機行為

環球政經 19:38 2022/09/26

分享：

分享：

日本央行上周四出手干預日圓滙價，為逾24年來首次。日本財務大臣鈴木俊一表示，日本政府和日本央行意見一致，對日圓大幅貶值感到擔憂。當局已準備好應對投機行為所導致的貨幣貶值。

鈴木俊一表示，對近期部分由投機交易，所導致快速、單邊波動的日圓匯價走勢深感擔憂。他重申，當局繼續帶著高度緊迫感監控市場趨勢，並強調「我們準備在必要時做出反應的立場沒有改變。」 他指，日本政府將保持與日本央行合作, 相信上星期干預外匯市場已經帶來影響。

另外，日本央行行長黑田東彥同日表示，上周干預日圓滙價的行為，是應對快速、單邊波動的適當舉措。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
日圓 日本央行 日本 貨幣政策 加息

下一篇文章

【新ETF上市】 嘉實國際推新ETF 結合科技、消費與ESG三大主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款