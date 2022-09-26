【日圓匯價】日本財相鈴木俊一：對日圓大幅貶值感擔憂　已準備好應對投機行為

日本央行上周四出手干預日圓滙價，為逾24年來首次。日本財務大臣鈴木俊一表示，日本政府和日本央行意見一致，對日圓大幅貶值感到擔憂。當局已準備好應對投機行為所導致的貨幣貶值。

鈴木俊一表示，對近期部分由投機交易，所導致快速、單邊波動的日圓匯價走勢深感擔憂。他重申，當局繼續帶著高度緊迫感監控市場趨勢，並強調「我們準備在必要時做出反應的立場沒有改變。」 他指，日本政府將保持與日本央行合作, 相信上星期干預外匯市場已經帶來影響。

另外，日本央行行長黑田東彥同日表示，上周干預日圓滙價的行為，是應對快速、單邊波動的適當舉措。

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責任編輯：黃苑筠