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【板塊追蹤】內地餐飲逆市升 呷哺呷哺推新品牌升逾一成

股樓投資 19:10 2022/09/26

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恒指周一（26日）承接上周跌勢，收市報17855點，內地餐飲相關股臨近黃金周假期則逆市跑贏，以推新品牌的呷哺呷哺（00520）為首收報5.41元，升幅逾一成達14.4%，其他相關股包括九毛九（09922）、海底撈（06862）及美團（03690）則分別升6.6%、6.2%、4.5%。 

 

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神


呷哺呷哺近日宣布推出新品牌「趁燒」，首批約20間門店將開設於北上廣深等一綫城市，首店亦已於9月24日在上海開業。據悉「趁燒」計劃在2023年開設至少20間門店，首選上海田子坊、北京三裏屯等網紅打卡地，又預計2024年起每年至少新增「30+」門店，主要選擇杭州、重慶、天津等核心城市，預計未來三年門店數將突破百家。
 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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另外，九毛九獲野村看好，將其目標價由19.5元升至21.3元。該行指九毛九的到店流量疲軟及行業銷售承壓，惟在其網絡持續拓展及多品牌戰略的支持下，相信公司明年收入表現或會更具韌性，今年可實現開設120間新店的目標。

 

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

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撰文：鄭昊彤

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美團－W（03690） 港股 九毛九（09922） 海底撈（06862） 呷哺呷哺（00520）

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