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【ET開市直擊】英鎊急挫、受累港股怎自保？拆解地產股急插之謎（附time code）

股市 11:50 2022/09/27

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英國上周宣布推50年來最激進減稅方案，望刺激經濟增長，惟市場似乎不受落，拋售英鎊和英國國債，英鎊兌美元周一首次跌穿1.04創歷史新低，拖累滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 股價插水式收跌逾7%，「長和系」長和 （00001） 、長實 （01113） 急插5-8%，創52周新低；本地地產股齊齊急插，新世界 （00017） 跌逾半成見年內低位，恒地 （00012） 、新地 （00016） 同樣跌逾1-3%穿底，地產股急插怎拆解？英鎊受累股怎自保？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市局。

Time Code
00：02 - 港股今日焦點速覽　
00：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：50 - 亞太股市早段市況速報
02：21 - 大市信心不足    出現恐慌性拋售
04：08 - 美國聯儲局11-12月至少各加息半厘
04：39 - 標指支持位逼近3600點    留意3400點可吾守到
05：51 - 港股上日市況速覽+北水盤路
06：40 - 港股悲觀情緒蔓延    見底報復大升機會不大
08：38 - 恒指下一站支持位下望17000點    未見利好因素令港股見底
09：47 - 港股估值未來或更「抵」    現時非大舉撈貨時機
10：37 - 短期留意周五PMI及第三季季結     周四、五料反彈
11：23 - 人行出手撐人民幣滙價消息速報
13：09 - 人民幣貶值主因是美元強    是否持續走弱視乎內地經濟
14：38 - 人行出手救人民幣對長遠走勢影響不大
15：03 - 人民幣年底前或轉強     留意7.2算能否守住
16：28 - 人民幣貶值關鍵睇美國聯儲局加息多少    年底才見真章
18：11 - 人民幣料於12月底才轉強
18：49 - 英鎊創歷史低位    滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、長和 （00001） 、長實 （01113） 受累急跌
20：13 - 英國經濟弱、美元強     英鎊弱勢料持續
21：07 - 長和 （00001） 業務國際化    滙兌風險已提早作對沖
21：55 - 長和 （00001） 業務有對沖    近年沽英國資產減低、英國收入滙率損失減低
22：50 - 英國減稅對企業盈利有幫助    抵消滙率損失
23：08 - 英鎊受累股「跌過龍」    可考慮短期操作博反彈
23：57 - 港股開市前市況速報
24：20 - 本地地產股跌幅跟大市走勢    樓價指數不斷創新低
26：32 - 地產股吸引力減弱    如本地住宅或民生消費強走勢會較好
27：54 - 地產股及金融受股與本港經濟掛勾
29：21 - 港股開市初段市況速報
29：40 - ET個股推介：攜程旅遊 （09961）
34：00 - 港股+A股開市初段市況速報
35：01 - 觀眾問股：中海油 （00883） 睇中長綫現價可入市？
37：16 - 觀眾問股：英鎊前景會繼續走弱？需要英磅現在可以吸納嗎？抑或可以再等一等？
38：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 49.1元有貨怎部署？
40：18 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可否考慮低吸？
42：56 - 觀眾問股：美團 （03690） 可以長綫部署？有機會重上200元嗎？
43：49 - 觀眾問股：快手 （01024） 、藥明生物 （02269） 可吸納？
45：53 - 濠賭股受惠內地團多少仍待觀察    可考慮吸納
48：29 - 觀眾問股：英鎊受累股追邊隻？今日內要即時走？
50：28 - 觀眾問股：日圓值得入手嗎？
52：15 - 消息股：希瑪眼科 （03309） 、理想汽車 （02015） 、中生製藥 （01177）
53：19 - 英鎊受累股速報：滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、長實 （01113） 、長和 （00001） 、長江基建 （01038） 、保誠 （02378）
54：10 - 財經日誌提提你

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*港股穿底點收科？重溫《開市追揸沽》分析今周策略走勢*

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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中國生物製藥（01177） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 攜程集團－S（09961） 快手—W（01024） 樓價 受累股 見底 博反彈

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【第四季展望】信安：港股估值合理區間、內地清零籠罩市場　美國息口明年初見頂、下半年或減息
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