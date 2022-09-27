【ET開市直擊】英鎊急挫、受累港股怎自保？拆解地產股急插之謎（附time code）

英國上周宣布推50年來最激進減稅方案，望刺激經濟增長，惟市場似乎不受落，拋售英鎊和英國國債，英鎊兌美元周一首次跌穿1.04創歷史新低，拖累滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 股價插水式收跌逾7%，「長和系」長和 （00001） 、長實 （01113） 急插5-8%，創52周新低；本地地產股齊齊急插，新世界 （00017） 跌逾半成見年內低位，恒地 （00012） 、新地 （00016） 同樣跌逾1-3%穿底，地產股急插怎拆解？英鎊受累股怎自保？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市局。

Time Code

00：02 - 港股今日焦點速覽

00：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：50 - 亞太股市早段市況速報

02：21 - 大市信心不足 出現恐慌性拋售

04：08 - 美國聯儲局11-12月至少各加息半厘

04：39 - 標指支持位逼近3600點 留意3400點可吾守到

05：51 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06：40 - 港股悲觀情緒蔓延 見底報復大升機會不大

08：38 - 恒指下一站支持位下望17000點 未見利好因素令港股見底

09：47 - 港股估值未來或更「抵」 現時非大舉撈貨時機

10：37 - 短期留意周五PMI及第三季季結 周四、五料反彈

11：23 - 人行出手撐人民幣滙價消息速報

13：09 - 人民幣貶值主因是美元強 是否持續走弱視乎內地經濟

14：38 - 人行出手救人民幣對長遠走勢影響不大

15：03 - 人民幣年底前或轉強 留意7.2算能否守住

16：28 - 人民幣貶值關鍵睇美國聯儲局加息多少 年底才見真章

18：11 - 人民幣料於12月底才轉強

18：49 - 英鎊創歷史低位 滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、長和 （00001） 、長實 （01113） 受累急跌

20：13 - 英國經濟弱、美元強 英鎊弱勢料持續

21：07 - 長和 （00001） 業務國際化 滙兌風險已提早作對沖

21：55 - 長和 （00001） 業務有對沖 近年沽英國資產減低、英國收入滙率損失減低

22：50 - 英國減稅對企業盈利有幫助 抵消滙率損失

23：08 - 英鎊受累股「跌過龍」 可考慮短期操作博反彈

23：57 - 港股開市前市況速報

24：20 - 本地地產股跌幅跟大市走勢 樓價指數不斷創新低

26：32 - 地產股吸引力減弱 如本地住宅或民生消費強走勢會較好

27：54 - 地產股及金融受股與本港經濟掛勾

29：21 - 港股開市初段市況速報

29：40 - ET個股推介：攜程旅遊 （09961）

34：00 - 港股+A股開市初段市況速報

35：01 - 觀眾問股：中海油 （00883） 睇中長綫現價可入市？

37：16 - 觀眾問股：英鎊前景會繼續走弱？需要英磅現在可以吸納嗎？抑或可以再等一等？

38：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 49.1元有貨怎部署？

40：18 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可否考慮低吸？

42：56 - 觀眾問股：美團 （03690） 可以長綫部署？有機會重上200元嗎？

43：49 - 觀眾問股：快手 （01024） 、藥明生物 （02269） 可吸納？

45：53 - 濠賭股受惠內地團多少仍待觀察 可考慮吸納

48：29 - 觀眾問股：英鎊受累股追邊隻？今日內要即時走？

50：28 - 觀眾問股：日圓值得入手嗎？

52：15 - 消息股：希瑪眼科 （03309） 、理想汽車 （02015） 、中生製藥 （01177）

53：19 - 英鎊受累股速報：滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、長實 （01113） 、長和 （00001） 、長江基建 （01038） 、保誠 （02378）

54：10 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

*港股穿底點收科？重溫《開市追揸沽》分析今周策略走勢*

責任編輯：何美澄