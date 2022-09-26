【新ETF上市】 嘉實國際推新ETF 結合科技、消費與ESG三大主題

嘉實國際資產管理有限公司於今日（26日）在港交所主板上市「嘉實中國可持續生活科技主動型ETF」(港元櫃枱:03155)，基金結合科技、消費與ESG三大投資主題。

嘉實國際表示，在國家積極推動雙碳戰略、國內消費與科技深度融合、智慧製造等行業發展迅速等大環境下，科技結合消費再輔以ESG整合，將會是未來投資者的主要投資方向。

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嘉實中國可持續生活科技主動型ETF以Solactive中國生活科技指數為基準，加入主動管理元素，布局具長期增長潛力中國生活科技公司。

嘉實國際行政總裁關子宏表示，新推的ETF為市場上較罕見同時以中國科技與消費行業作為主要投資領域的產品，再融合嘉實在ESG投研領域的優勢，採用多角度系統化的ESG 整合流程，希望幫助投資者部署具高增長潛力及高質量的上市企業。

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責任編輯：何珊如