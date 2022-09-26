▲ 【可持續發展】煤氣擴大S-Carbon平台在供應鏈管理的應用 完善碳排放數據匯報流程

中華煤氣 （00003） 與SGS及微軟香港簽署深化合作協議，進一步擴大S-Carbon平台在供應鏈管理的應用。煤氣公司企業物料供應及行政總監李健明相信，透過S-Carbon平台，可推動更多供應商了解並匯報溫室氣體排放的資料，進一步完善供應鏈的數碼化溫室氣體排放數據綜合匯報流程。

李健明指，溫室氣體（範疇一及二）的數據很容易獲取，但溫室氣體（範疇三）數據難以掌握，供應商透過S-Carbon平台輸入用電及碋排放資料等數據，便很容易可知道相關碳排放數據，並可推動供應商一同關注氣候變化、減少碳排放等ESG議題，帶動產業鏈向可持續發展邁進，達至雙贏。

煤氣為亞洲地區首家應用S-Carbon的公用事業機構

煤氣公司在今年初開始試行應用S-Carbon系統，是亞洲地區首家應用此系統於供應鏈管理的公用事業機構。S-Carbon項目由SGS團隊開發，其技術專員會協助釐定報告的內容和範圍，以便煤氣公司進行資料收集、量化和報告其範疇三的溫室氣體排放。

煤氣公司在S-Carbon平台試用首階段針對大中華及日本的供應商，包括地下管材、管道零件、爐具供應商等，涵蓋公司的香港業務，佔「原料及產品」類別約20%的採購額。李健明指，簽署深化合作協議後，所涵蓋的採購額將進一步提升至相關類別約90%，而應用S-Carbon系統，統一收集數據，繼而平台介面上讀取及分析資料，以達致更準確、穩定及系統化的供應鏈管理，提升追蹤進度的效率，並有助公司更全面地評估供應商的表現。

SGS：S-Carbon系統預期會有第三或第四期更新

SGS香港知識與管理部副總監黎宇恒稱，碳排放及溫室氣體在不同範疇都受到市場關注，不少人尋找低碳供應商及低碳資源，S-Carbon系統可幫助企業獲取數據，並提高數據透明度及可靠度，現階段已進行系統第二期研究，增加功能，加強客戶及供應商的數據分析，基於碳需求及標準演變一直進行中，預期會有第三或第四期更新。

S-Carbon項目於Microsoft Azure運行，由微軟網路安全團隊負責維護。雲端內置的數據存儲、分析能力讓煤氣公司得以構建數據庫，按管理需要存取不同數據，匯整溫室氣體排放報告。

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編輯：陳韻妍