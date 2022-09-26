▲ 【0+3】總商會：商務客仍卻步來港 促盡快「0+0」

香港今日起實行入境「0＋3」安排，抵港旅客毋須再在酒店隔離，香港總商會主席阮蘇少湄認同，「0+3」較原有「3＋4」安排有很大改善，總商會相信可幫助香港與國際聯繫，但「0＋3」仍無助吸引旅客，也會令商務客如非緊急不會來港，認為目前香港社會訴求清晰，促請政府盡快邁向「0＋0」。

阮蘇少湄表示，疫情下不少金融人才、業務轉移到香港以外地方，但認為香港基本競爭力好，但須盡快聯通國際和內地。她續指，香港作為超級聯繫人，與內地、國際通關同樣重要，若長期無法與內地通關，會大大削弱香港吸引力。

總商會總裁梁兆基補充，籌備展覽會議或其他大型活動，須時1至2個月，預期即使目前取消所有酒店隔離，香港第4季經濟活動難有明顯改變，預計今年香港經濟將收縮。他續稱，若香港在年底前恢復至「0＋0」，將有令人流大幅反彈，至明年初效果更為明顯。

港府10月中公布《施政報告》，總商會提出，港府採取全面人力資本策略，推出優惠政策挽留輸入及本地人才，提升女性勞動力參與率，促進香港與大灣區的人員流動。在土地和房屋方面，總商會建議，設立房屋用地供應督導委員會，監督中型及大型房項目，確保準時完工，並建議允許地積比率轉移、擴大標準補地價的適用範圍等。

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