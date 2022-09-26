【韓圜貶值】韓圜創13年新低　南韓央行稱將積極採取措施

美國聯儲局上周加息0.75厘後，韓圜兌美元一度跌穿1400大關，創13年新低。韓國央行總裁李昌鏞周一（26日）表示，面對韓圜持續貶值，央行必要時將採取積極行動，來穩定匯市。

李昌鏞稱，隨著能源和食品價格高漲，加上韓圜兌美元大幅貶值，亦增加了通脹上行壓力，預料當地通脹將在相當長一段時間內維持在5%至6%區間。

李昌鏞稱，韓匯下跌主要原因是由於美元走強，如匯率與其他全球走勢和經濟基本面相悖時，韓國央行將積極採取措施以穩定外匯市場。

韓圜貶值的同時，由於油價持續飆升，加上投資者對全球經濟衰退的擔憂，南韓貿易逆差不斷擴大。作為全球需求指標的南韓出口幾乎沒有增長，而作為南韓最大收入來源的儲存晶片銷售亦正在放緩。

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責任編輯：黃苑筠