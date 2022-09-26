【大行報告】未如期償還9億美元債券 美銀維持合景泰富「跑輸大市」

內房股繼續疲弱，合景泰富（01813）周一（26日）收市報1.19元，跌幅4%。美銀證券指公司未能如期償還總共9億美元的債券，下調其2023至2024年的業績預測3%，並下降目標價至1元，維持「跑輸大市」評級。

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美銀表示，由於公司合約銷售表現疲軟，雖然有部分債券交換要約獲通過，緩解近期的違約風險，但流動性壓力仍持續存在，加上城市更新項目延期、土儲補充緩慢，因此將公司2023至2024年業績預測下調3%至11%，並將目標價由1.2元下調到1元。



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該行指，公司上半年總債務增加1.47億元人民幣，手頭現金則降至222億元人民幣，導致非限制性現金對短期債務覆蓋比率從去年底的0.4倍進一步惡化至0.2倍。該行亦預期，合景泰富繼7月份將香港啟德項目一半股權出售予合作夥伴龍湖（00960）後，或會進行更多資產處置，以換取更多流動性。

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撰文：鄭昊彤