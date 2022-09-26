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【碳中和】煤氣公司擴大S-Carbon平台應用　覆蓋5供應商

科技 18:55 2022/09/26

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面對全球暖化問題，各大企業都積極制定減碳政策，以達致碳中和及其他可持續發展目標。香港中華煤氣（煤氣公司）於今午（26日）與香港通用檢測認證有限公司（SGS）及微軟（Microsoft）香港舉行網上新聞發布會，簽署深化合作協議，擴大S-Carbon溫室氣體排放管理平台於供應鏈管理的應用，推動更多供應商了解並匯報溫室氣體排放的資料。

【航空業ESG】聯合航空投資Eve Air Mobility空中的士　全為減碳？

煤氣公司企業物料供應及行政總監李健明指，除著重自身的碳排量外，亦關注其供應商的溫室氣體排放情況。因此，該企於今年初開始試行應用S-Carbon系統，試用首階段針對大中華及日本的供應商，讓相關供應商匯報溫室氣體排放的資料。

應用擴至供應鏈管理　料明年9成供應商參與

據悉，目前煤氣公司的供應鏈管理應用已覆蓋其5間供應商，包括地下管材、管道零件、爐具供應商等，佔煤氣公司「原料及產品」類別採購總額約20%。李健明預料，隨今次簽署深化合作協議，所涵蓋的採購額將進一步提升至相關類別約90%。

近年，為了符合國家的相應政策，以及增加投資者和消費者的信心，企業都會主動報告其碳排放的情況。為吸引更多企業了解其溫室氣體排放量和加入減碳行列，SGS香港知識與管理部副總監黎宇恒指，在AI和大數據等科技協作下，企業只需要在S-Carbon平台上輸入用電量、用水量、車輛行車總公里等簡單的數據，系統便會自動計算出其碳排量。

平台建於雲端　加快回應市場速度

他續指，該些數據可用作同期數據比較及與其他企業數據作比較，好讓企業制定更具競爭力的減碳和營商政策。惟平台應用何是可達致成熟期仍有太多變數，取決於國際間對碳排放的標準和企業參與度等。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊則補充，由於S-Carbon平台建於微軟共用雲之上，開發和測驗數據可即時上傳。即使市場標準存有變數，仍可讓企業更快和更靈活地回應市場（Time to Market）。

【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡　iPhone將增設「清潔能源充電」功能

【加密貨幣】以太坊區塊鏈機制將更新　碳排放量可大減99%

責任編輯：殷凱怡

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