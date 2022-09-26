金管局寬壓測　龍床盤業主趁機出貨　菁雋168呎戶3年帳蝕44.5萬

金管局放寬按揭壓測，加上放寬海外入境檢疫至「0+3」，個別地區二手成交上升，中原地產陳錦明說，上周五新措施公布後，屯門區二手交投隨即回升，周五至周日連錄24宗成交，而成交集中在400萬、500萬元物業。事實上，部分業主趁機出貨。

陳錦明說，菁雋中層26室，實用面積168平方呎，開放式間隔，原叫價250萬元，終減價10萬元，以240萬元易手，實用呎價約14,286元。資料顯示，原業主於2019年8月以284.5萬元一手買入單位，持貨3年，現帳面蝕44.5萬元。

此外，偉景花園B座低層G室，實用面積408平方呎，兩房間隔，原叫價440萬元，終以400萬元易手，創同類單位21個月新低，實用呎價更跌穿10,000元，報9,804元，創該屋苑約一年半新低。

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