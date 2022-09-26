  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金管局寬壓測　龍床盤業主趁機出貨　菁雋168呎戶3年帳蝕44.5萬

股樓投資 19:06 2022/09/26

分享：

分享：

金管局放寬按揭壓測，加上放寬海外入境檢疫至「0+3」，個別地區二手成交上升，中原地產陳錦明說，上周五新措施公布後，屯門區二手交投隨即回升，周五至周日連錄24宗成交，而成交集中在400萬、500萬元物業。事實上，部分業主趁機出貨。

陳錦明說，菁雋中層26室，實用面積168平方呎，開放式間隔，原叫價250萬元，終減價10萬元，以240萬元易手，實用呎價約14,286元。資料顯示，原業主於2019年8月以284.5萬元一手買入單位，持貨3年，現帳面蝕44.5萬元。

此外，偉景花園B座低層G室，實用面積408平方呎，兩房間隔，原叫價440萬元，終以400萬元易手，創同類單位21個月新低，實用呎價更跌穿10,000元，報9,804元，創該屋苑約一年半新低。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳新都城再錄蝕讓 中層兩房4年蝕82萬離場【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

菁雋 偉景花園 中原地產 屯門 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】 三孩媽媽創AI 自動化系統加快投資決策

下一篇文章

【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款