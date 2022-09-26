【美國加息】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：軟著陸不容易　經濟有望有序放緩

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周日表示，聯儲局大幅加息來壓制通脹的情況下，強勁的就業市場說明美國經濟做到以「相對有序」的方式放緩。

博斯蒂克接受外媒訪問時表示，美國要經濟軟著陸並不容易，可能會造成一些失業，但他認為，聯儲局將竭儘所能，以避免嚴重的痛苦。

博斯蒂克又稱，按月來看，美國仍在創造大量就業，所以經濟有一定能力來消化聯儲局的行動，並以相對有序的方式放緩。

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責任編輯：黃苑筠