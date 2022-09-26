【環球經濟】經合組織料明年全球經濟僅增2.2%、美國放緩至0.5%　能源+通脹危機拖累經濟前景

▲ 【環球經濟】經合組織料明年全球經濟僅增2.2%、美國放緩至0.5% 能源+通脹危機或拖累環球經濟動力

經合組織（OECD）發布最新《中期經濟展望》報告，提到俄羅斯入侵烏克蘭，拖累全球經濟增長，並為全球通脹增添額外上行壓力。經合組織預計，今年全球經濟增長率為3%，然後2023年放緩至 2.2%，低於6月份的預測2.8%，意味2023年全球產出將減少約2.8 萬億美元，相當於整個法國經濟規模。

經合組織解釋，戰爭引發通貨膨脹及能源供應衝擊下，故下調全球增長預測。經合組織預計，2023年美國GDP增長將放緩至0.5%，歐元區將放緩至0.25%，多個歐洲經濟體在冬季數個月內可能出現更大幅度的下滑。

中國經濟增長降至3.2%

經合組織又料，中國今年經濟增長將降至 3.2%，是除 2020 年疫情大流行外，自1970年代以來中國的最低增長率。

經合組織秘書長 Mathias Cormann認為，在俄羅斯對烏克蘭發動無端、無理和非法的侵略戰爭之後，全球經濟失去了動力，許多經濟體GDP 增長停滯不前，經濟指標表明經濟進一步放緩。

經濟前景重大不確定性

經合組織指出，經濟前景存在重大不確定性及下行風險，包括食品和能源價格有機會再飆升，可能使許多人陷入貧窮，以及隨著進入冬季，天然氣短缺或加劇。

報告稱，能源短缺或伴隨著推高全球能源價格、損害信心、金融狀況惡化、強制企業減少天然氣使用量措施等影響。經合組織強調，減少能源消耗和多樣化供應來源對避免短缺至關重要。

經合組織提醒，各國財政支持有助於緩解高能源成本對家庭和企業影響，但應集中於幫助最弱勢群體，並保持激勵措施以減少能源消耗。

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記者：李哲毅