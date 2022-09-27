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【安倍國葬】今日下午1時舉行 耗費近億惹爭議

環球社會熱點 08:05 2022/09/27

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日本前首相安倍晉三的國葬周二（27日）舉行，當地時間下午2時（香港時間下午1時）開始，預計將有約4,300人出席。日本當局已就安倍晉三國葬加強警力，級別與東京奧運時相若，但安倍晉三國葬耗資16.6億日圓（9,100萬港元），卻引來日本民間頗大爭議。

日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席安倍晉三國葬 【下一頁】

  • 多少人將會出席？

日本官官房長官松野博一上周表示，將有218個國家及國際機構代表出席，共約4,300人，其中約700人來自海外。

  • 出席人士包括？

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、南韓國務總理韓悳洙、國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、新加坡總理李顯龍、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及中國全國政協副主席萬鋼會出席，俄羅斯前文化部部長Mikhail Shvydkoi則會以特使身份出席。

此前表示將會出席的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周日（25日）宣布，受國內風災影響，需取消前往日本行程。

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  • 國葬開始時間？

儀式當地時間周二下午2時於東京武道館舉行，為防止新冠疫情蔓延，所有參加者需佩戴口罩，場內亦擺放消毒液。

  • 公眾可以如何參與？

武道館附近的九段坂公園於當日上午10時至下午4時（香港時間上午11時至下午5時）期間，將設有獻花台予公眾獻花。一次可供10人同時獻花，不接受飲品、玩偶等以外物品。當局在現場不設登記，若天氣不佳亦或取消。

日本男子首相官邸外自焚 抗議國葬安倍晉三 【下一頁】

  • 當日交通會否受影響？

除獻花時段，九段坂公園及千鳥淵綠道周邊地區全天限制入內，民眾亦不能提早獻花。東京市中心的首都高速公路亦將大範圍禁止通行，民眾需使用公共交通工具。

  • 日本警方會否加強措施？

日本警方會加強警力戒備，包括限制前往公園周邊道路人流及車輛通行，並會檢查獻花人士隨身物品，級別與去年東京奧運及2019年日本德仁天皇登基儀式相同。

日本5月舉行4方會談時動用1.8萬名警員，鑒於安倍晉三是在街頭演講期間被槍殺，共同社引述消息人士指，警方正採取額外預防措施，確保不會出現安全漏洞。

  • 國葬耗資多少？

日本當局早前宣布國葬儀式將耗資16.6億日圓，引來極大爭議，國內亦有民眾就此示威。

共同社分析指，安倍晉三國葬與英女王國葬相隔時間僅約一周，但美國總統拜登（Joe Biden）等國家元首都有出席後者，相較之下安倍國葬或相形見絀，日本首相岸田文雄希望藉安倍國葬取得外交成效受到質疑。

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責任編輯：李俊儀

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