【周大調富格曲@iM網欄】美國茱莉亞學院 天津設海外分校

位於美國紐約的茱莉亞學院 (The Juilliard School)，成立於1905年，至今已有超過100年歷史。學校的課程分為舞蹈、戲劇與音樂。其中，音樂學院更有「音樂界的哈佛」美譽，多年來人才輩出，有作曲家 Philip Glass、小提琴家 Itzhak Perlman、大提琴家 Yo Yo Ma、女高音 Renée Fleming、傳奇爵士樂小號手 Miles Davis 及爵士鋼琴家 Chick Corea 等皆曾於茱莉亞學院修讀。

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最近，茱莉亞學院於天津開設首間海外分校，現開辦音樂預科及音樂碩士課程，為首間在中國頒授美國學位的院校。去年10月，位於天津市濱海新區的校舍亦正式落成啟用。首任駐團指揮及管弦樂表演專業總監為本港著名指揮家林敬基先生。林敬基先生既是一名出色的音樂家，亦是一名律師，有機會再向大家介紹。

為了將天津茱莉亞學院打造成當地的文化藝術中心及地標，校舍位處交通樞紐，附近有地鐵站及高鐵站，交通非常方便。此外，學院鄰近河濱公園，景色優美。校舍佔地約35萬平方呎，由著名建築事務所 Diller Scofidio + Renfro 設計。主體建築由四座主場館組成，分別有音樂廳、演奏廳、黑盒劇場以及排練廳。學生要練習的話，校內亦設有86間音樂練習室及超過100部 Steinway 三角琴。粗略估計，單單購置鋼琴就用上了數千萬港元。

專業音樂家對聲音的觸覺都非常敏銳。茱莉亞學院的教學團隊認為，學院周邊的環境噪音對學生的學習及演出均有一定的影響。因此，茱莉亞學院對校舍的隔音標準要求極高。音樂廳內除了要有出色的音響效果外，背景噪音要低於20分貝。20分貝是一個怎樣的概念呢？音響工程師表示：「若果你單獨進入一個背景噪音低於20分貝的房間的話，你會聽到自己的心跳聲，有時甚至會有耳鳴的感覺。」

為了達到如此嚴緊的聲學隔音標準，建築物的底部都裝有特製的彈簧裝置，以減少附近交通對建築物的震動。冷氣槽以及假天花都加裝避震。此外，音樂廳及演奏廳還運用上「房中房」的設計，以減少任何震動造成的噪音。為了採光，校舍用上大量的鋼化玻璃。一般玻璃都微微帶綠，工程師則選用上成本高好幾倍的超白玻璃，以加強透明感。隔音玻璃大多用兩片玻璃組裝而成，為了達到極致的隔音效果，校舍的玻璃幕牆則用上五層超白玻璃，中間再加有特製化學塗層作黏合，以達到「看得到，但聽不見」的特殊效果。

天津茱莉亞學院，只有音樂，沒有噪音。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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