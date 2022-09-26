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【通脹】日啤酒10月加價　民眾最後衝刺入貨

商業 18:11 2022/09/26

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日本啤酒飲品10月加價，民眾最後衝刺入貨。（法新社圖片）

日圓持續受壓貶值，加上通脹持續，不同食品供應廠自年初已經陸續宣佈年內會加價，酒類飲品方面如朝日啤酒早已在4月宣佈將在10月開始，上調162款飲品定價約6至10%。隨日子將近，日本民眾開始出現搶購潮，希望節省開支。

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日本在近15年前因推行酒稅改革而調整酒精飲品售價，惟今年以來受到麥芽、栗米等原料，以及鋁罐、瓦通紙箱包裝及能源、物流等成本所影響，朝日啤酒宣佈要上調162款飲品定價約6至10%，舉例350ml「Super Dry」罐裝生啤，將從200日圓（約12.3港元）增加至210至220日圓（約13.5港元）。其他如氣泡酒、非酒精飲品，甚至樽裝威士忌「余市」等162款產品都包括在內。另一牌子麒麟啤酒亦平均加價6至13%。帝國數據庫統計顯示，10月起除了啤酒外，有逾6500種食品會加價。

日本民眾搶在10月加價前購入啤酒。(FNN圖片)

近日在東京的超市，就已經出現民眾大量購入啤酒，在MEGA DONKI大森山王店，一棟棟的啤酒就成箱迅速地被客人買走。而店舖亦有貼出通告知會客人稍後加價，有客人更一口氣購入5箱。店舖反映9月的進貨量比8月增加近4倍，甚至未能補貨。雖然趕在加價前入貨是精明的「慳家」行為，但亦有民眾表示買了回家也要騰出空間安置是考驗。

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責任編輯:王浩賢

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