俄羅斯爆校園槍擊 15死包括11學生（第四版）

俄羅斯周一（26日）爆發校園槍擊事件，有槍手闖入中部地區的一間學校開火，槍擊增至15人死亡，包括11名學生，另有24人受傷。槍手行兇後吞槍自盡，當時他穿上印有納粹萬字標志的黑色背心。

（第四版更新死傷人數）

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一名槍手周一闖入位於莫斯科以東1,200公里、烏德穆爾特共和國（Udmurt Republic）伊熱夫斯克（Izhevsk）的第88號學校，開槍射殺最少15人，造成24人受傷。

死者包括11名學生、2名教師及2名警衛，傷者為22名兒童及2名成人。當地媒體取得聲稱事發時影片，當中見到學生在學校內慌忙逃生，牆上有彈孔及地上有血跡。

調查委員會指槍手已自盡，犯案時身穿有納粹標誌的黑色T恤，並戴有頭套。初步調查發現，兇手是該校34歲畢業生卡贊采火（Artem Kazantsev）。當局會了解卡贊采夫是否信奉新法西斯主義和納粹思想。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitri Peskov）指，總統普京（Vladimir Putin）向死者親屬表示深切哀悼，祝願傷者早日康復，而當局將會檢視現行校園保安措施的有效性。

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俄羅斯官媒塔斯社報道，第88號學校位於伊熱夫斯克市中心，鄰近市政大樓，有大約1,000名學生就讀及80名教師任職，學生年齡屆乎6至18歲。

雖然俄羅斯近年收緊槍械管制，但仍有數宗校園槍擊事件發生，最近一宗是2022年4月時，一名槍手闖入中部烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）地區的一間幼稚園，槍殺兩名兒童及老師後自盡身亡。

2021年5月，一名青少年槍手在喀山（Kazan）射殺7名兒童及兩名成人。

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責任編輯：吳漢培