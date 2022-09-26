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俄羅斯爆校園槍擊 13死包括7學生（第三版）

環球社會熱點 20:37 2022/09/26

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俄羅斯周一（26日）爆發校園槍擊事件，有槍手闖入中部地區的一間學校開火，導致最少13人死亡，包括7名學生，另有21人受傷。槍手行兇後吞槍自盡，當時他身上印有納粹萬字標志的黑色背心。

（第三版更新死傷人數）

【烏克蘭戰爭】俄婦女上街加入反動員示威 警曾向天開槍 【下一頁】

俄羅斯內政部周一表示，一名槍手周一闖入伊熱夫斯克（Izhevsk）的第88號學校，開槍射殺最少13人，造成21人受傷。負責調查重大案件的調查委員會指出，死者包括7名學生、2名教師及2名警衛，傷者為14名兒童及7名成人。

調查委員會指槍手已自盡，犯案時身穿有納粹標誌的黑色T恤，並戴有頭套，而初步調查發現，兇手是該校一名24歲的畢業生。當地媒體取得聲稱事發時影片，當中見到學生在學校內慌忙逃生，牆上有彈孔及地上有血跡。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯或周三起封關 禁合資格男性離境 【下一頁】

俄羅斯官媒塔斯社報稱，第88號學校位於伊熱夫斯克市中心，鄰近市政大樓，有大約1,000名學生就讀及80名教師任職，學生年齡屆乎6至18歲。事發後，全體師生已獲疏散。

近年俄羅斯曾發生數宗校園槍擊事件，2022年4月時一名槍手闖入中部烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）地區的一間幼稚園，槍殺兩名兒童及老師後自盡身亡。2021年5月，一名青少年槍手在喀山（Kazan）射殺7名兒童及兩名成人。

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責任編輯：吳漢培

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