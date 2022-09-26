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【大行報告】來自內地旅行團料恢復 大摩：銀娛未來60日跑贏大市

股樓投資 17:59 2022/09/26

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澳門政府預計來自內地的旅遊將會恢復，周一（26日）濠賭股造好，金沙中國（01928）升幅逾15.6%、永利澳門（01128）亦升11%，銀河娛樂（00027）則升7.2%。摩根士丹利亦預計銀娛在未來60日跑贏大市，料發生機率達八成以上。

 

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神


大摩表示銀娛近期股價調整，短期估值更有吸引力，目標價47.5元，評級「與大市同步」。加上澳門預計來自內地的個人遊電子簽證和旅行團快將恢復，應有助於每月入境和中場收入超過去年第二季表現，並對銀娛的EBITDA和自由現金流起到積極作用。該行亦認為澳門政府發放8,000元消費券有利該股的零售業務。
 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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澳門政府日前指，中央已同意先恢復包括廣東、福建、江蘇、浙江和上海，合共四省一市到澳門的電子簽證及旅行團，料最快11月可恢復，至於香港旅客入境的「7+3」檢疫安排則不變。

 

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

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撰文：鄭昊彤

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金沙中國有限公司（01928） 港股 大行報告 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027）

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