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【新能源車】免徵新能源車購置稅政策 延長至明年底 小鵬獲股東增持 股價最威水升8.7%

股樓投資 18:32 2022/09/26

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財政部、稅務總局、工信部聯合發布，關於延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策的公告，在明年年1月1日至12月31日期間內購入的新能源汽車，免徵車輛購置稅。新能源車股股價普遍上揚，造車新勢力中的小鵬汽車（09868）因獲大股東增持，股價今日表現最威水。

小鵬今日（26日）收報56元，逆市升8.7%，全日成交額8.7億元；比亞迪股份（01211）收報213.4元，升1.3%；理想汽車（02015）收報99.2元，升4.2%；蔚來（09866）收報139.8元，跌0.5%。

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免徵車輛購置稅的新能源汽車，通過工業和信息化部、稅務總局發布《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施管理。自《目錄》發布之日起購置的，列入《目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，屬於符合免稅條件的新能源汽車。

小鵬公布，獲大股東Simplicity Holding在9月23日增持220萬股美國預託股份，每股平均價13.58美元，Simplicity Holding由小鵬的聯合創始人董事長、首席執行官兼控股股東何小鵬全資擁有。

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記者：李兆明

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港股 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 汽車 新能源 比亞迪股份（01211）

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