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【金礦股】 美元強勢 金價跌至近兩年半低位 金礦股急瀉

股樓投資 17:50 2022/09/26

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隨著美元升至創紀錄高位，金價持續下挫，更創近兩年半新低，拖累相關金礦股受壓。現貨金價上周五（23日）下挫至2020年4月來低點，報每盎司1,643.9美元，跌1.5%，全周累跌1.9%，為連續第二周下跌，到今日（26日）金價曾低見1,626.9美元。值得留意的是，金價由高位至今計，累跌近兩成。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

SPDR金ETF（02840）低見1,196元，最多跌1.9%，收報1,202元，跌1.4%，創近兩年半低；紫金礦業（02899）一度跌逾11%，低見7.41元，收報7.63元，仍大跌近9%，創52周新低；招金礦業（01818）跌5.2%，報5.43元。

 

【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務 股價一度跌近3%【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 金價 紫金礦業（02899） SPDR金ETF（02840） 招金礦業（01818）

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