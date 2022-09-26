【金礦股】 美元強勢 金價跌至近兩年半低位 金礦股急瀉

隨著美元升至創紀錄高位，金價持續下挫，更創近兩年半新低，拖累相關金礦股受壓。現貨金價上周五（23日）下挫至2020年4月來低點，報每盎司1,643.9美元，跌1.5%，全周累跌1.9%，為連續第二周下跌，到今日（26日）金價曾低見1,626.9美元。值得留意的是，金價由高位至今計，累跌近兩成。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

SPDR金ETF（02840）低見1,196元，最多跌1.9%，收報1,202元，跌1.4%，創近兩年半低；紫金礦業（02899）一度跌逾11%，低見7.41元，收報7.63元，仍大跌近9%，創52周新低；招金礦業（01818）跌5.2%，報5.43元。

【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務 股價一度跌近3%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧