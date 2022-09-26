煤氣公司成亞洲區首家公用事業採用S-Carbon平台管理供應鏈　推動供應商匯報溫室氣體排放數據完善供應鏈管理數碼化

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）今天與SGS以及Microsoft香港簽署深化合作協議，進一步擴大S-Carbon平台在供應鏈管理的應用，冀能推動更多供應商了解並匯報溫室氣體排放的資料，進一步完善供應鏈的數碼化溫室氣體排放數據綜合匯報流程。此舉不但能協助煤氣公司掌握溫室氣體（範疇三）的數據，提升整體的ESG表現，更能推動供應商一同關注氣候變化、減少碳排放等ESG議題，帶動產業鏈向可持續發展邁進。

▲ 煤氣公司企業物料供應及行政總監李健明（前排中）代表煤氣公司與SGS東北亞區首席營運長杜佳斌（前排左一）、Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊（前排右一），在煤氣公司企業環境、社會及管治總監／企業事務總監楊松坤（後排左三）、企業資訊科技總監孫淑貞（後排右三）、SGS香港知識與管理部副總監黎宇恒（後排左二）及可持續發展業務副總監袁耀達（後排左一）、Microsoft香港首席營運總監許珮雯（後排右一）及Microsoft香港全球夥伴解決方案總監謝佳文（後排右二）的見證下，簽署深化合作協議，進一步擴大S-Carbon平台在供應鏈管理的應用。

煤氣公司在今年初開始試行應用S-Carbon系統，是亞洲地區首家應用此系統於供應鏈管理的公用事業機構。S-Carbon項目由SGS團隊開發，其技術專員會協助釐定報告的內容和範圍，以便煤氣公司進行資料收集、量化和報告其範疇三的溫室氣體排放。項目於Microsoft Azure運行，由Microsoft網路安全團隊負責維護。雲端內置的數據存儲、分析能力讓煤氣公司得以構建數據庫，按管理需要存取不同數據，匯整溫室氣體排放報告。



煤氣公司在S-Carbon平台試用首階段針對大中華及日本的供應商，包括地下管材、管道零件、爐具供應商等，涵蓋公司的香港業務，佔「原料及產品」類別約20%的採購額，而在簽署深化合作協議後，所涵蓋的採購額將進一步提升至相關類別約90%。企業物料供應及行政總監李健明先生指出：「煤氣公司一直致力優化供應鏈管理，於2019年推出電子報價系統，把傳統的繁複流程，如登記、詢價、招投標等改於電子平台上進行，有助提升業務效率之餘，也能減少用紙。時至今日，我們應用S-Carbon系統，統一收集數據，繼而平台介面上讀取及分析資料，以達致更準確、穩定及系統化的供應鏈管理，提升追蹤進度的效率，並有助我們更全面地評估供應商的表現。」



資本市場對上市公司在ESG方面的關注越來越高，供應鏈管理的表現以及相關的披露要求也日益受重視。煤氣公司透過S-Carbon數碼管理平台，可以收集到供應商的溫室氣體排放二氧化碳當量數據。李健明先生表示：「把企業價值鏈的不同持份者，包括上游的供應商以至下游的顧客的碳排放納入企業的ESG表現評估，是未來的大勢所趨。我們希望透過應用此平台，可以起帶頭的作用，推動供應商與我們攜手，一同為減少溫室氣體排放作出努力。」

▲ 三方代表包括煤氣公司企業物料供應及行政總監李健明（中）、SGS東北亞區首席營運長杜佳斌（左），以及Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊（右）在簽署深化合作協議後合照。

SGS香港知識與管理部副總監黎宇恒先生表示：「SGS一直為眾多機構提供全面的可持續發展方案，期間發現市場上未有合適的數碼平台，供機構有效管理供應鏈的溫室氣體數據。為了方便機構以數碼方法管理有關數據，並更容易將其納入到ESG報告內，SGS開發了S-Carbon溫室氣體排放管理數碼平台，幫助機構跨地域收集、量化上游供應鏈的溫室氣體數據，如「範疇三」的碳排放數據，及機構自身的「範疇一」及「範疇二」排放數據。今次很高興煤氣公司成為首家使用S-Carbon的公用事業機構，除了完善煤氣公司整個供應鏈管理之餘，亦實踐了可持續發展的承諾，為未來出一分力。」



Microsoft香港及澳門總經理陳珊珊女士表示︰「Microsoft香港多年來一直致力運用科技協助企業促進可持續發展。我們很高興Microsoft Azure獲煤氣公司及SGS可持續發展青睞，以建立可擴展且安全可靠的方案，提升溫室氣體排放的管理能力。我們樂見更多香港企業開發合適的方案，推動可持續發展。」



煤氣公司是全港首家完成ISO 20400可持續採購評估的公用事業機構。在2021年，煤氣公司超過80%及70%供應商（根據產品和材料的購買總值）已分別通過ISO 14001及ISO 45001認證，足證公司持續推動負責任供應鏈管理。

(特約)