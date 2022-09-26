【零售】Ralph Lauren新策略　未來3年增250門店

▲ 奢侈品牌Ralph Lauren表示將會轉變營運策略，更多投入D2C商業模式。(法新社圖片)

奢侈品牌Ralph Lauren表示將會轉變營運策略，北美地區業務CEO Bob Ranftl表示，將會在未來3年增加250間門店，著力投入資源到「直達消費者」（D2C）商業模式，該企已持續縮減百貨公司專櫃業務。

【日圓貶值】通關無阻日圓貶值 日本麥當勞再度上調產品售價

Ralph Lauren總裁暨CEO Patrice Louvet表示，公司直接面向消費者的業務佔總收入63%，並已經退出美國地區約三分之二的百貨公司專櫃，令折扣風險降低50%逾。同時間品牌將會結合數碼及實體銷售渠道。另已鎖定30個目標市場進行擴張，包括：14個北美地區、8個歐洲及8個亞洲市場。

北美地區業務CEO Bob Ranftl補充，該企正持續將業務轉向「直達消費者」（D2C）商業模式，能更好掌握與消費者的關係、體驗和互動，將北美視為其戰略的關鍵組成部分，14 個城市佔三分之二高階市場，例如：三藩市、西雅圖、丹佛及其周邊地區等，認為北美地區城市的品牌滲透率不足。

Ralph Lauren預料未來三年內收入的複合年增長率可在中、高個位數百分比之間，高於過去四年0.15%的複合年增長率。該公司還預計調整後的營業利潤率在2025財政年度達到15%，並已經預計本財年調整後營業利潤率將達到14%至14.5%，與四年前5.6%的利潤率相比提升明顯。

【香港經濟】8月出口貨值跌幅擴大 按年跌14.3%遜預期

責任編輯:王浩賢