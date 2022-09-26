【技術移民】卓慧思擬放寬簽證條件　緩解英國勞動力不足問題

綜合外媒報道，英國首相卓慧思（Liz Truss）放寬移民簽證條件，譬如擴大政府「勞動力不足職業表」、放寬英文口語要求等，以解決當地勞動人口不足的問題。

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《金融時報》報道，面對反移民內閣的聲音，卓慧思將擴大「勞動力不足職業表」，允許某些行業引入更多員工。而報道引述唐寧街消息指，更可能放寬某些行業的英語要求，以令到更多外國人士在英工作。

報道又提到，「勞動力不足職業表」可令歐盟以外的人士更易進入英國，而他們只需支付較低的簽證費用，以及英國雇主無須證明沒有合適的本地人可擔任該職位。長遠而言，更會取消簽證申請人到英國五年後申請定居時，年薪必須達到35,800英鎊的門檻。

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另外，為填補農業勞動力短缺而推出的簽證計劃，目前已發出3.8萬個簽證予農場工人，但此舉並不足以解決嚴重的勞動力短缺問題。未來將取消在英國季節性農業中工作的外國勞工的上限，亦會延長半年的逗留期限。

英國商會今夏向5,700間企業進行調查，顯示逾60%公司需要在英國招聘更多員工，但超過四分三的公司難以招聘人手。

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