【美國加息】 華頓商學院教授：Fed正犯成立以來最大錯誤 將令經濟嚴重衰退

美國聯儲局（FED）上週公布加息0.75厘，基準利率增至3%，並表示將會持續加息以壓通脹。華頓商學院金融學教授Jeremy Siegel狠批，FED正犯成立110年來最大的錯誤之一 ，可能會導致經濟嚴重衰退。

Siegel 稱，去年未能趕在通膨失控前收緊貨幣政策已是錯誤，而現今以激進態度收緊貨幣政策以來對抗通脹為更大的錯誤。

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Siegel 表示，擔憂 Fed會有過度加息的風險。若Fed 主席鮑威爾（Jerome Powell）堅持讓通脹率回落到 2%水平 ，那他定會使用過度緊縮貨幣政策，犯下 2021 年和 2022 年初同樣的錯，在限制流動性方面反應過慢。

Siegel 補充，在以往所有大宗商品快速上漲時，FED表示並沒有通脹出現，故2022無必要加息。但現今在相同的大宗商品和資產價格都在下跌之時，FED則反稱，通脹高企下使2023 年之前都必須保持緊縮。Siegel 本人表示不明白這種做法。

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責任編輯：何珊如