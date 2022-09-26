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【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制

股樓投資 19:06 2022/09/26

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港府宣布放寬機場到港旅客入境檢疫限制，由「3+4」調整至「0+3」，大行花旗認為，此舉提高了在11月進一步放寬至「0+0」的希望，並從而帶動海外遊客回歸，恢復香港作為國際金融中心的地位。花旗同時推薦12隻港股，將受惠本港入境限制放寬。

【遊戲股】 騰訊、網易再推「限玩令」 內地國慶假期間 未成年人每日手遊限玩1小時  詳情請看【下一頁

花旗推薦入境限制放寬受惠股名單：

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【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

花旗認為，隨著香港重新開放國際旅遊並恢復其作為國際金融和貿易中心的地位，對金融企業取得更多業務機會。適值息口上升，金融企業有力推動利息收益及提供具吸引力的產品。旅遊及零售方面，由於仍保留3日檢疫觀察，預期入境遊客數目有限，旅遊業的反彈要視乎和內地的通關進展。加上本港遊客增加境外消費，本港高端零售或受負面影響。

【大行報告】 香港放寬入境檢疫令人鼓舞 當中最看好國泰航空 料最快明年航班回歸正常化  詳情請看【下一頁

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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金管局寬壓測　龍床盤業主趁機出貨　菁雋168呎戶3年帳蝕44.5萬

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