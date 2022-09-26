【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制

港府宣布放寬機場到港旅客入境檢疫限制，由「3+4」調整至「0+3」，大行花旗認為，此舉提高了在11月進一步放寬至「0+0」的希望，並從而帶動海外遊客回歸，恢復香港作為國際金融中心的地位。花旗同時推薦12隻港股，將受惠本港入境限制放寬。

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花旗推薦入境限制放寬受惠股名單：

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花旗認為，隨著香港重新開放國際旅遊並恢復其作為國際金融和貿易中心的地位，對金融企業取得更多業務機會。適值息口上升，金融企業有力推動利息收益及提供具吸引力的產品。旅遊及零售方面，由於仍保留3日檢疫觀察，預期入境遊客數目有限，旅遊業的反彈要視乎和內地的通關進展。加上本港遊客增加境外消費，本港高端零售或受負面影響。

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