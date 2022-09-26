【遊戲股】 騰訊、網易再推「限玩令」 內地國慶假期間 未成年人每日手遊限玩1小時

內地早前收緊向未成年人提供網絡遊戲服務時間的限制，每逢內地公眾假期，遊戲公司便發布未成年人限玩令及相關細節。本周末開始為國慶長假期，兩大遊戲巨頭騰訊控股（00700）及網易（09999）均發布關於國慶節假期前後未成年人遊戲限玩的通知，未成年人可在9月30日至10日7日每晚8時至9時之間登錄遊戲，即是8日假期共有8小時的遊戲時間。

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至於其餘工作日，以及調休上班的10月8日（周六）和10月9日（周日），均為禁玩時段。

騰訊今日（26日）升3%，報283.2元；網易升0.6%，報123.2元。

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記者：郭秀慧