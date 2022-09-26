【ESG】恒生銀行灣仔商務理財中心開幕　提供結合商業銀行、綠色金融和ESG諮詢等服務

恒生銀行 （00011） 公布，恒生商業銀行位於灣仔的全新商務理財中心今（26日）正式開幕，以全新形象為企業客戶提供結合商業銀行服務、綠色金融和專業 ESG 諮詢服務，致力與客戶共建可持續的商業發展模式。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，該行積極將可持續發展元素納入策略、營運、產品以及服務中，協助企業客戶實現低碳轉型，全新的商務理財中心從概念、設計以至為客戶提供的服務皆以 ESG 為主軸，為恒生首間引入 ESG 元素的商務理財中心。恒生商業銀行為企業客戶提供綠色存款，亦有綠色貿易融資和應收賬融資服務。他又指，今年上半年，恒生批出的企業綠色貸款及可持續發展表現掛鈎貸款金額，按年增長175%至170億港元。

該行指，全新商務理財中心內的客戶經理均已接受 ESG 培訓，內容涵蓋本地及全球的 ESG 發展趨勢、在各類型企業經營環境實踐 ESG 的可行和務實做法。企業客戶可預約與該中心的客戶經理會面，以了解更多 ESG 資訊，並為其度身制訂合適的綠色金融方案。中心佔地約 5,000 平方呎，其室內設計採用環保物料，選用具可持續認證的傢俬，透過自然採光設計減省耗電。中心引入由恒生企業客戶綠芝園（香港室內農場）提供的水耕種植蔬菜系統，助淨化中心的室內二氧化碳和穩定溫度。

商務理財中心設有商業客戶專屬櫃位，亦設有自動櫃員機及「存票快」入票機等自助渠道。

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編輯：胡學能